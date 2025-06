Biblioteka Apostolska i Archiwum Apostolskie

To instytucje, które łączą tradycję i innowację. Apostolska Biblioteka Watykańska ma za zadanie gromadzić i przechowywać bogate dziedzictwo oraz udostępniać je badaczom. Apostolskie Archiwum Watykańskie prowadzi natomiast specjalną działalność, polegającą na przechowywaniu akt i dokumentów dotyczących zarządzania Kościołem.

Amedeo Lomonaco – Watykan

To cisza, która jest pamięcią, skarbnicą wiedzy, tęsknotą za nieskończonością. Takie wrażenia towarzyszą odwiedzającym Apostolską Bibliotekę Watykańską oraz Apostolskie Archiwum Watykańskie – instytucje, które patrzą w przyszłość, otwierają się na technologię, zachowując i szanując starożytne świadectwa tradycji Kościoła.

Już w 1600 roku, za pontyfikatu Pawła V, doszło do rozdzielenia tych instytucji: Biblioteki jako „instytucji przechowywania i badań” oraz Archiwum, które prowadzi działalność zwaną „intelektualnym miłosierdziem”, ponieważ dzieli się swoim dziedzictwem z naukowcami z całego świata.

Archiwistą i Bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego jest obecnie abp Giovanni Cesare Pagazzi.

Apostolska Biblioteka Watykańska

Apostolska Biblioteka Watykańska, instytucja powstała w rozkwicie Renesansu, która dziś stawia czoła współczesnym wyzwaniom. W XV wieku papież Mikołaj V postanowił, że łacińskie, greckie i hebrajskie kodeksy powinny zostać udostępnione do wglądu i lektury dla uczonych.

15 czerwca 1475 roku, za pontyfikatu Sykstusa IV, ogłoszono bullę Ad decorem militantis Ecclesiae (Dla ozdoby Kościoła walczącego i szerzenia wiary).

Od samych początków charakterystyczne cechy i cele Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej są związane z bezcennym dziedzictwem, które – jak przypomniał papież Paweł VI w 1975 roku – ma być udostępniane naukowcom na różnych etapach: w trakcie konsultacji, lektury, porównywania źródeł i końcowej syntezy.

Nie chodzi tu tylko o fizyczne otwarcie pomieszczeń czy tekstów, ale – jak podkreślał papież Montini – o „otwarcie kulturowe”, które staje się możliwe tylko wtedy, gdy wiedza jest zachowywana i przekazywana.

Biblioteka Watykańska (Vatican Media)

Dostęp do Biblioteki

Apostolska Biblioteka Watykańska specjalizuje się w dziedzinach filologicznych i historycznych, a także – retrospektywnie – w dziedzinach teologicznych, prawnych i naukowych.

Jako „wybitne narzędzie Kościoła dla rozwoju i upowszechniania kultury, wspierającym działalność Stolicy Apostolskiej”, Biblioteka ma zadanie „gromadzenia i przechowywania bardzo bogatego dziedzictwa nauki i sztuki oraz udostępniania go uczonym poszukującym prawdy”.

Z woli papieża Biblioteka jest otwarta dla wykwalifikowanych badaczy i naukowców, bez względu na religię, pochodzenie i kulturę, w szczególności dla wykładowców i badaczy uniwersyteckich oraz instytutów studiów wyższych, jak również dla innych osób, zajmujących się nauką.

Co roku Biblioteka przyjmuje około 6000 badaczy i naukowców.

Apostolskie Archiwum Watykańskie

Ponad 1000 lat historii na 85 kilometrach półek - Apostolskie Archiwum Watykańskie, od 40 lat służące Stolicy Apostolskiej, jest jednym z najważniejszych i najsłynniejszych ośrodków badań historycznych na świecie. Jest to miejsce przechowywania bezcennych skarbów: miliony dokumentów i pergaminów są udostępniane badaczom każdej narodowości, bez względu na wyznawaną wiarę.

Obecna nazwa „Apostolskie Archiwum Watykańskie” pochodzi z czasów jego założenia z inicjatywy papieża Pawła V.

Od połowy XVII wieku jednak utrwaliła się nazwa „Tajne Archiwum Watykańskie” (Archivio Segreto Vaticano, czasem także Archivio Segreto Apostolico Vaticano), która podkreślała szczególny charakter tej instytucji: dokumenty archiwalne różnych urzędów Kurii Rzymskiej zostały zgromadzone w jednym miejscu. Łaciński przymiotnik secretum (od secernere – oddzielać, wyodrębniać, zastrzegać) określał archiwum założone przez Pawła V jako oddzielone od innych i zastrzeżone do użytku papieża i jego urzędników.

Ta nazwa była oficjalna aż do 22 października 2019 roku, kiedy papież Franciszek, w liście apostolskim w formie motu proprio zatytułowanym L’esperienza storica, przywrócił dawną nazwę: „Apostolskie Archiwum Watykańskie”.

Działalność Archiwum Apostolskiego

Zasób dokumentów przechowywany w rozległych magazynach Archiwum obejmuje okres około dwunastu wieków (VIII–XX w.), zawiera ponad 600 zespołów archiwalnych i zajmuje 85 kilometrów bieżących półek, umieszczonych m.in. w Bunkrze – dwupoziomowym pomieszczeniu wydrążonym pod Cortile della Pigna w Muzeach Watykańskich.

Od czasu, gdy papież Leon XIII w 1881 roku otworzył Archiwum dla badaczy, instytucja ta stała się jednym z najważniejszych ośrodków badań historycznych na świecie.

Zgodnie z praktyką, obowiązującą od 1924 roku, papież udziela dostępu do dokumentów według pontyfikatów: obecnie granicą chronologiczną jest koniec pontyfikatu Piusa XII (październik 1958 roku).

Działalność Archiwum Apostolskiego Watykańskiego koncentruje się na dwóch głównych kierunkach: ochronie zasobu dokumentacyjnego, poprzez zapewnienie warunków konserwacji, chroniących jego integralność oraz upowszechnianiu tego zasobu, jako pamięci historycznej działalności Kościoła na przestrzeni tysiącleci.

Archiwum Apostolskie (© Archivio Apostolico Vaticano)

Miłość Stolicy Apostolskiej do kultury

Nadążać za duchem czasu, jednocześnie strzegąc wielowiekowego dziedzictwa i służyć Kościołowi, to jedne z głównych wyzwań, które w nowy sposób – lecz w duchu tradycji – podejmują Biblioteka Apostolska i Archiwum Apostolskie.

Instytucje te wyrażają również Stolicy Apostolskiej do kultury. Nie chodzi jedynie o ochronę wiedzy, ale o to, by była ona płodna, to znaczy zdolna do przemiany w narzędzie rozwoju człowieka i budowania pokoju.