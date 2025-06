Abp Wojda w Rzymie: kapłani są głosem nadziei

Stań obok ludzi w chwilach ciemności, na pogrzebach, w szpitalach, w konfesjonale - tam, gdzie ludzie szukają sensu. Nieś pocieszenie bez moralizowania, swoją obecnością nieś prawdę, ale i czułość Boga - wskazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC, który w środę 25 czerwca wieczorem spotkał się z kapłanami w kościele pw. św. Joachima w dzielnicy Prati.

Artur Hanula

Abp Wojda odmówił z kapłanami nieszpory, a następnie wygłosił katechezę, na temat: „Kapłani, głosiciele nadziei”, po której był czas na wymianę myśli i podzielenie się świadectwem.

Przesłanie nadziei z serca chrześcijaństwa

Przewodniczący KEP podkreślił, że „właśnie stąd, od grobu Piotra i Pawła, płynie wielkie przesłanie, że nasza nadzieja ma swoje źródło w zwycięstwie życia nad śmiercią”. Nawiązując do pierwszych wieków chrześcijaństwa metropolita gdański przypomniał, że „z tego trudnego okresu prześladowań, wyłonił się Kościół żywy i dynamicznie rozwijający się”.

Wskazał, że pod koniec III w. ok. 15 proc. mieszkańców imperium rzymskiego stanowili chrześcijanie. „Tu, w Wiecznym Mieście, niemal każdy kamień, każdy skrawek ziemi jest świadkiem prześladowań i rozwoju chrześcijaństwa - mówił abp Wojda w katechezie. - To miasto, kiedyś stolica pogaństwa, przez świadectwo Apostołów, męczenników, świętych i zwykłych wierzących, stało się miastem Ewangelii, sercem chrześcijaństwa. I tu jest obecny Piotr naszych czasów - dzisiaj Papież Leon XIV, którego mieliście okazję spotkać”.

Uczestnicy spotkania (© Don Paweł Rytel-Andrianik)

Miłość i nadzieja

Abp Tadeusz Wojda zaznaczył, że mocą pierwszych chrześcijan była miłość: „Chrześcijanie odznaczali się braterską wspólnotą, pomocą ubogim, dzieleniem się wszystkim, wspieraniem się w trudnościach, szczególnie podczas prześladowań”. Ta postawa fascynowała pogan. Nadzieja i miłość były najważniejszymi wartościami dla chrześcijan. „Chrześcijaństwo było prawdziwą odpowiedzią na głęboko zakorzenioną w ludzkim sercu potrzebę miłości i nadziei, których ówczesny świat nie dawał” - mówił abp Tadeusz Wojda. Przypomniał, że właśnie do nadziei nawiązał papież Franciszek, ustanawiając tegoroczny jubileusz.

„Przybyliśmy więc do tego świętego miejsca, aby oddychać nadzieją pierwszych chrześcijan, i za przykładem Apostołów nieść ją innym” - wskazał przewodniczący KEP. Jak nauczał św. Paweł, aby nieść nadzieję, trzeba trwać w Chrystusie. „Nadzieja zatem to Chrystus zmartwychwstały, to wiara w Jego obecność pośród nas, to wreszcie ufność w Boga, który jest wierny swoim obietnicom” - mówił metropolita gdański.

Kapłani niosą nadzieję

Abp Tadeusz Wojda podkreślił, że kapłan to sługa Ewangelii nadziei. „Chrystus potrzebuje słabego i biednego człowieczeństwa kapłana, by pomieściło w sobie wielki skarb kapłaństwa” - mówił i wskazał na wiele współczesnych wyzwań dla świata, Kościoła i kapłaństwa. „Ale to właśnie tu, w sercu chrześcijaństwa, gdzie tak wiele jest świadectw wiary chrześcijańskiej od czasów apostolskich aż po dzień dzisiejszy, wybrzmiewa mocno zachęta: Drogi kapłanie - nie poddawaj się! Nie zapominaj, że twoje kapłaństwo pochodzi od samego Chrystusa” - zachęcił kapłanów abp Wojda.

Uczestnicy spotkania (© Don Paweł Rytel-Andrianik)

Odpowiedź na zaproszenie Jezusa

„Ta pielgrzymka jubileuszowa to wyjątkowa okazja, aby odpowiedzieć Jezusowi, że tak jak On pragniesz wszystkim nieść nadzieję, pociągnąć ich ku Bogu” - zaznaczył w katechezie abp Wojda”. Dodał: „Pamiętaj, że gdy zawodzi wszystko inne, Kościół - i my kapłani - jesteśmy zawsze ostatnim głosem nadziei”.

Za Chrystusem, na wzór Maryi, Apostołów, męczenników i wyznawców

„Niech nasza obecność u grobów Apostołów Piotra i Pawła oraz licznych męczenników i wyznawców, w tym czasie jubileuszu naszego kapłaństwa rozbudza w nas odwagę, aby jak oni nieść nadzieję, nie tylko tym, którzy jej potrzebują, ale i tym, którzy ją odrzucają. Niech nasze usta i serca, nasze ręce i całe nasze życie, będą Ewangelią Nadziei dla świata” - podsumował katechezę przewodniczący KEP.

Kościół, w którym odbyło się spotkanie, znany jest w Rzymie m.in. ze względu na znajdującą się w nim polską kaplicę, z malowidłami Atylli Palombiego. Widnieje w niej wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, a także freski, przestawiające polskich świętych, m.in. Wojciecha, Jana Kantego, Jana z Dukli, Jadwigę Królową, Szymona z Lipnicy, Jozafata Kuncewicza, Stanisława Biskupa i Męczennika, Jacka Odrowąża oraz Stanisława Kostkę.