Abp Wojda SAC w Rzymie: kapłan jest głosicielem nadziei w świecie

Z okazji trwającego Roku Świętego, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył Mszy św. w rzymskiej bazylice Matki Bożej Ołtarza Niebiańskiego (Santa Maria in Aracoeli) na Wzgórzu Kapitolińskim z udziałem polskich seminarzystów, kapłanów i biskupów, przeżywających w Rzymie swój jubileusz. To jedna z dwóch celebracji pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy SAC, wpisana w program jubileuszowych wydarzeń.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Kapitol – wzgórzem nadziei

Na początku homilii abp Wojda SAC, który przez wiele lat mieszkał w Rzymie, zwrócił uwagę na wyjątkową symbolikę miejsca, w którym polscy klerycy, kapłani i biskupi zebrali się na Mszy św. podczas Jubileuszu Nadziei.

Przypomniał, że to na tym tak ważnym dla Rzymian Wzgórzu Kapitolińskim w VI w. w miejscu świątyni Junony powstała pierwsza chrześcijańska kaplica „by czcić Pana Boga, Zwycięzcę, który przynosi nadzieję, bo żaden z bogów starożytnych tej nadziei nie przynosił”, a dziś bazylika jest miejscem szczególnej czci oddawanej Dzieciątku Jezus, do którego wierni pielgrzymują „w nadziei, po to, aby prosić o szczególne łaski”.

Nadzieja – aby odnaleźć się wobec Boga i siebie samego

Nawiązując do tematu trwającego Roku Świętego, abp Wojda SAC zwrócił uwagę, że jest od odpowiedzią na liczne sytuacje w świecie, w którym brakuje nadziei, a człowiek nie odnajduje się „wobec Boga, ani siebie samego”.

„Tu chcemy tę nadzieję umocnić, u grobów apostołów Piotra i Pawła. Tu chcemy medytować historię pierwszych wieków, gdzie były wiekie prześladowania, a chrześcijanie potrafili tę nadzieję swoim życiem pokazać, bo całkowicie zawierzyli Bogu” – mówił.

Zbliżenie się do Boga, oczyszczenie się z grzechu i nieustanne nawracanie się – do takiego konkretnego przeżywania nadziei zachęcił przewodniczący KEP. „Prawdziwa nadzieja, żywa głęboka, płynie z wiary w Jezusa Chrystusa”.

Kapłan – znak nadziei w świecie

Odwołując się zarówno do przykładów św. Jana Chrzciciela, jak też proroka Izajasza, przywoływanych w dzisiejszej liturgii, abp Wojda SAC zwrócił uwagę, że Pan Bóg zawsze dawał i daje światu głosicieli nadziei, a na wzór proroków i apostołów są nimi także współcześni kapłani, powołani by być „znakiem nadziei” w świecie.

„Także do nas Jezus mówi: idź na cały świat i głoś Ewangelię” – mówił, podkreślając, że obecność w Rzymie w Roku Nadziei ma służyć umocnieniu w tej służbie. „Niech czas tej pielgrzymki do źródeł nadziei będzie dla nas czasem stawiania pytań samemu Jezusowi, który mnie powołał (...) niech będzie czasem umacniania wiary, aby z tej wiary mogła płynąć żywa nadzieja”.

W wieczornej Mszy świętej uczestniczyło ok. 200 polskich seminarzystów, wraz z formatorami i rektorami seminarium, a także kapłani i biskupi, m.in. sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak. Obecny był także ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

Jutro, 25 czerwca, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski spotka się z kapłanami w kościele pw. św. Joachima w dzielnicy Prati. Abp Wojda SAC odmówi z nimi nieszpory, a następnie wygłosi katechezę, na temat: „Kapłani, głosiciele nadziei”, po której będzie również czas na wymianę myśli i podzielenie się świadectwem. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18.00.