Abp Wojda SAC będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi katechezę podczas rzymskiego jubileuszu seminarzystów i kapłanów

Przewodnicząc Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC będzie przewodniczył polskojęzycznej Mszy św. podczas uroczystości jubileuszowych Roku Świętego, dedykowanych seminarzystom i kapłanom. Wygłosi również dla nich katechezę, poświęconą tematowi kapłanów, jako głosicieli nadziei.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Msza św. na Kapitolu

Polskojęzyczna Msza św. dla uczestników jubileuszych spotkań seminarzystów i kapłanów zostanie odprawiona we wtorek, 24 czerwca o godz. 18.00 w rzymskiej bazylice Matki Bożej Ołtarza Niebiańskiego (Santa Maria in Aracoeli) na Wzgórzu Kapitolińskim. Eucharystia, której będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, zgromadzi ponad 200 seminarzystów, którzy przyjadą do Rzymu z jubileuszową pielgrzymką, a także towarzyszących im kapłanów. Za służbę ołtarza odpowiadać będą klerycy diecezji siedleckiej, natomiast śpiewy podczas liturgii będą animowali alumni seminarium krakowskiego.

Katecheza w kościele z polskim śladami

Z kolei w środę, 25 czerwca, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski spotka się z kapłanami w kościele pw. św. Joachima w dzielnicy Prati. Abp Wojda SAC odmówi z nimi nieszpory, a następnie wygłosi katechezę, na temat: „Kapłani, głosiciele nadziei”, po której będzie również czas na wymianę myśli i podzielenie się swiadectwem. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18.00.

Kościół, w którym odbędzie się spotkanie, znany jest w Rzymie m.in. ze względu na znajdującą się w nim polską kaplicę, z malowidłami Atylli Palombiego. Widnieje w niej wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, a także freski, przestawiające polskich świętych, m.in. Wojciecha, Jana Kantego, Jana z Dukli, Jadwigę Królową, Szymona z Lipnicy, Jozafata Kuncewicza, Stanisława Biskupa i Męczennika, Jacka Odrowąża oraz Stanisława Kostkę.