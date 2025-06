Abp Jagodziński: potrzeba bezkompromisowych kapłanów

Potrzeba nam kapłanów — takich jak Chrystus. Takich, jak Jan Paweł II. Kapłanów, którzy nie idą na kompromisy z duchem świata, ale całym sercem służą Ewangelii - wskazał w homilii nuncjusz apostolski w RPA, Lesotho, Namibii, Eswatini i Botswanie abp Henryk Jagodziński, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Abp Henryk Jagodziński nawiązał do obchodzonego dziś Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, który jak czytamy w Ewangelii św. Jana (por. J 17) „w Wieczerniku zanosi modlitwę arcykapłańską. Modlitwę nie tylko za swoich uczniów, ale i za nas — za tych, którzy w Niego uwierzyli. Jezus nie tylko mówi o miłości i prawdzie — On sam jest Miłością i Prawdą”.

Św. Jan Paweł II - kapłan na wzór Chrystusa

Abp Jagodziński podkreślił, że Papież Polak „jak mało kto, rozumiał serce Chrystusa-Kapłana. Był kapłanem według Jego Serca. W Jego spojrzeniu, głębokim i przenikającym, jaśniała łagodność Dobrego Pasterza. W Jego dłoniach, które błogosławiły miliony, dotykało nas Miłosierdzie. W Jego słowach, stanowczych i czułych, słyszeliśmy głos Chrystusa”. Św. Jan Paweł II był tym, który „ufał, gdy świat się chwiał”, który „szedł za Chrystusem, gdy droga prowadziła przez ciemność, przez zamach, przez chorobę, przez samotność krzyża. A szedł z różańcem w dłoni i Ewangelią w sercu”.

Uczestnicy Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (Dorota Abdelmoula-Viet)

Papież Polak modlił się za Kościół i Polskę

Nuncjusz apostolski zaznaczył, że św. Jan Paweł II modlił się „za swój lud, za Kościół, za Polskę” i „składał nasze cierpienia na ołtarzu świata”.

Potrzeba odwagi w trudnych czasach

„Dziś, w trudnych czasach dla naszej Ojczyzny, kiedy tak wielu ludzi czuje się zagubionych, poranionych, zniechęconych, potrzeba nam na nowo odwagi - mówił kaznodzieja. - Odwagi wiary. Odwagi nadziei, bo przecież przeżywamy Jubileusz jako pielgrzymi nadziei i ta nadzieja przyszła. Odwagi świętości”. Potrzeba świętych kapłanów, ale też świętych rodzin i młodzieży. „Potrzeba nam rodzin, które modlą się razem. Potrzeba nam ludzi młodych, którzy odważą się żyć czysto, uczciwie, z pasją i oddaniem dla dobra wspólnego” - zaznaczył abp Henryk Jagodziński.

Ojciec, Prorok, Świadek

Jak wskazał abp Jagodziński, „św. Jan Paweł II nie był tylko Papieżem. On był Ojcem, Prorokiem i Świadkiem”. „Niech ta Eucharystia będzie dla nas momentem nawrócenia. Niech będzie nowym początkiem wiary. Uczmy się od naszego świętego Rodaka, jak kochać, jak wierzyć, jak nieść krzyż — bez szemrania, z godnością. Bo kapłaństwo Chrystusa to nie zaszczyt. To służba. To miłość aż do końca. To życie oddane — jak życie Jana Pawła II” - podsumował nuncjusz apostolski i zakończył homilię krótką modlitwą do św. Jana Pawła za Polskę, Kościół, kapłanów i misjonarzy.

Jak w każdy czwartek, Msza św. Przy grobie św. Jana Pawła II, którą koncelebrowało około 90 kapłanów zgromadziła wielu uczestników. Koncelebrowali również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, nuncjusze apostolscy abp Tomasz Grysa i abp Andrzej Józwowicz oraz regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel.