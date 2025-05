Watykan: 13 maja Msza św. w rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II

W 44-tą rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II – 13 maja o godz. 18.00 - sprawowana będzie Msza święta w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu katedry św. Piotra. Wstęp wolny dla wszystkich – poinformował kard. Stanisław Dziwisz, były sekretarz Papieża Polaka.

Vatican News

Zamach miał miejsce na 13 maja 1981 roku w rocznicę objawień w Fatimie.

Rok po zamachu 13 maja 1982 roku św. Jan Paweł II udał się do Fatimy, aby podziękować na ocalone życie. Pielgrzymom zebranym w Fatimie wyznał: „Pragnę powiedzieć wam w zaufaniu: ...kiedy przed rokiem, na Placu św. Piotra miał miejsce zamach, gdy odzyskałem świadomość, myśli moje pobiegły natychmiast do tego Sanktuarium, ażeby w Sercu Matki Niebieskiej złożyć podziękowanie... We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem - i stale będę to powtarzał - szczególną matczyną opiekę Maryi”.

Księża, którzy chcą się dołączyć do koncelebry są proszeni o wzięcie alby i białej stuły. Po Mszy świętej nastąpi przejście od ołtarza katedry św. Piotra do grobu św. Jana Pawła II.