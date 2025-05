W Watykanie głośno od muzyki orkiestr dętych. Trwa ich jubileusz

Tysiące artystów z orkiestr dętych przybyło do Watykanu na Jubileusz Orkiestr Dętych i Zespołów Ludowych, który potrwa do 12 maja. Modlitwa i dźwięki muzyki towarzyszą pielgrzymkom wzdłuż Via della Conciliazione: „Muzyka jest darem Boga, który jednoczy narody” - mówią artyści.

Lorena Leonardi i Daniele Piccini – Watykan

„Ay, ay, ay, ay, cielito lindo”. Tradycyjna meksykańska pieśń rozbrzmiewa mocno tuż za Drzwia Świętymi bazyliki watykańskiej. Na czele barwnej grupy niemal stu osób z Meksyku idzie Daniel – w azteckim pióropuszu, z dzwoneczkami na nadgarstkach i kostkach. Klęka, kilkakrotnie żegna się znakiem krzyża. Jest jednym z wielu uczestników Jubileuszu Orkiestr Dętych i Zespołów Ludowych, który dziś i jutro zgromadzi w Rzymie trzynaście tysięcy osób z ponad 90 krajów świata.

Między modlitwą a folklorem

Daniel mówi Vatican News, że wychował się w bardzo wierzącej rodzinie: jego dwie siostry są osobami konsekrowanymi, a on przyjechał z „Panteras Rebolledo Marching Band” z Coapetec w stanie Veracruz. „Jesteśmy dumni, że możemy pokazać naszą kulturę latynoamerykańską” – mówi. Cieszy się, że dzieje się to w dniach, w których został wybrany Papież będący niegdyś misjonarzem w Peru. Nie zapomina o jego poprzedniku z Argentyny. Opowiadał o tym na placu Pia, tuż przed wyruszeniem wzdłuż Via della Conciliazione w pielgrzymkę, która zamieniła się w prawdziwe widowisko folklorystyczne.

Barwne stroje artystów, ich żywiołowość oraz muzyka zwracały uwagę przechodniów

Barwna i radosna procesja przyciągnęła uwagę turystów, przechodniów, a nawet osób wyglądających z okien okolicznych budynków. Wszyscy kierowali obiektywy aparatów na falujące w rytm muzyki satynowe falbany tancerek, podczas gdy uderzano w bębny ozdobione calaveras – czaszkami używanymi podczas Dnia Zmarłych (Día de los Muertos), które symbolizują śmierć, a jednocześnie celebrują życie.

Marzenie dla młodych Latynoamerykanów

„Dla wielu to spełnienie marzeń” – komentuje Maria, jedna z kierowniczek orkiestry, która zrzesza młodzież w wieku od 8 do 16 lat. „To prawdziwe błogosławieństwo być tutaj” – wtóruje jej dyrygent Jesus, ubrany na biało. „Muzyka to nasz świat, ale przede wszystkim dar od Boga” – dodaje, po czym poprawia węzły na chustach, które jego podopieczni noszą na szyi, i starannie wiąże sznurki złotych sombrero lśniących w słońcu wokół ich twarzy.

Dla członków orkiestr dętych muzyka podczas pielgrzymki stanowi formę modlitwy

Nieco dalej w zielonych mundurach stoi pięćdziesięciu członków orkiestry z Collecorvino, w prowincji Pescara, którzy później wystąpią na placu San Salvatore in Lauro. „To wzruszający powrót” – opowiada Ivo Padula – „ponieważ nasza orkiestra grała tu już z okazji innego Jubileuszu, w 1975 roku”.

Uniwersalny język, który przekracza bariery

Trębacz Gabriele, który ma 27 lat i kapelmistrzem, wierzy w „lepszy świat, pełen pokoju i nadziei”. Z kolei Sandro, prawie sześćdziesięcioletni oboista i członek zespołu od ósmego roku życia, podkreśla wartość sztuki jako uniwersalnego języka, który potrafi przekraczać bariery kulturowe i językowe.

Sombrera chłopców z Meksyku chroniły przed rzymskim słońcem

O „podwójnym święcie” mówi lider orkiestry Andrea Cacciatore, ponieważ – jak zaznacza – „jesteśmy muzykami, ale też bardzo wierzącymi ludźmi. Chcemy przejść przez Drzwi Święte w duchu folklorystycznym, ale przede wszystkim religijnym. Ja i inni członkowie orkiestry służymy także do Mszy św. jako ministranci. Będziemy modlić się za nowego papieża i o to, by jego pontyfikat kontynuował linię Franciszka, z naciskiem na pomoc ubogim i potrzebującym. Mamy nadzieję, że Duch Święty będzie wspierał Leona XIV w jego wysiłkach, by przybliżyć wielu ludzi do Kościoła”.

Jednoczyć narody poprzez muzykę

Silvano Proietti, przewodniczący orkiestry z miasta San Gregorio da Sassola w prowincji Rzym, wyraża nadzieję, że wszystkie zespoły muzyczne będą wnosić coraz więcej wspólnotowości w świat, jednocząc narody poprzez muzykę. „Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu na rzecz pokoju. Muzyka od zawsze jest częścią duchowości i Kościoła. Patronem naszego miasta i naszej orkiestry jest Grzegorz Wielki, najwybitniejszy interpretator chorału gregoriańskiego – klejnotu, który wzbogaca Kościół” – dodaje.

Dziewczęta w kolorowych strojach rytmicznie potrząsały falbankami w takty muzyki

Tego popołudnia jubileuszowe wydarzenie będzie kontynuowane koncertami rozproszonymi na 31 placach w centrum Rzymu, z udziałem ponad 100 zespołów, a zakończy się jutro rano o godzinie 10:00 na placu Cavour mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Rino Fisichelli, któremu papież Franciszek powierzył organizację Jubileuszu 2025.