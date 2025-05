W piątek Msza św. Leona XIV z kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej

Papież Leon XIV będzie sprawował Mszę św. w Kaplicy Sykstyńskiej wraz z kardynałami w piątek o godz. 11.00 – poinformował na briefingu rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. W poniedziałek audiencja nowego Papieża dla świata mediów.

Wojciech Rogacin - Watykan

„Wysłuchaliśmy pierwszych słów Papieża, słów pokoju, rozbrojenia, dialogu” – mówił podczas briefingu rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Wskazał, że w przemówieniu Leona XIV po wyborze wyraźnie wybrzmiały słowa z błogosławieństwa Franciszka z Niedzieli Wielkanocnej, że „Bóg nas kocha, kocha wszystkich i zło nie zwycięży”.

Było również wyraźne odniesienie do papieża Leona XIII, autora encykliki Rerum novarum, leżącej u źródeł współczesnej doktryny społecznej Kościoła. Wyraźne i nieprzypadkowe było także odniesienie do mężczyzn i kobiet, do ich pracy, także w czasach sztucznej inteligencji.

Msza św, Regina Coeli, audiencja

Rzecznik poinformował, że w piątek sprawowana będzie przez Papieża Msza św. w Kaplicy Sykstyńskiej z udziałem kardynałów o godz. 11:00. Transmisje przeprowadzą Media Watykańskie.

W niedzielę o godz. 12.00 Papież będzie przewodniczyć modlitwie Regina Coeli z centralnej loggii Bazyliki Watykańskiej. W okresie Wielkanocnym modlitwa ta zastępuje Anioł Pański.

W poniedziałek o godz. 10:00 zaplanowano audiencję Papieża z pracownikami mediów w Auli Pawła VI.