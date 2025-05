Skrutinium, czyli jak wybiera się papieża podczas konklawe

Każde głosowanie w Kaplicy Sykstyńskiej odbywa się w sposób ceremonialny i ściśle określony. Sprzyja temu papierowa i indywidualna forma oddania tajnego głosu.

Karol Darmoros

Pierwsze głosowanie

Teoretycznie papież może zostać wybrany już wieczorem w dniu rozpoczęcia konklawe. Wówczas przeprowadza się pierwsze głosowanie. Dzieje się tak od 2005 roku, wcześniej głosowania odbywały się od rana drugiego dnia. Jednak w ostatnim wieku najszybciej papieża wybrano w 1939 roku. Kard. Eugenio Pacelli, późniejszy Pius XII, zyskał wymagane poparcie już w trzecim głosowaniu. Także w drugim dniu konklawe kończyło się w 2005 i w 2013 roku.

Uroczyste skrutinium

Karty do głosowania (minimum dwie lub trzy) rozdają elektorom ceremoniarze. Następnie opuszczają oni Kaplicę Sykstyńską. Drzwi za nimi zamyka „najmłodszy stażem” kardynał diakon, który losuje też spośród elektorów dziewięć osób. Po trzech skrutatorów (zliczających głosy), infirmierzy (zbierający głosy elektorów chorych, pozostających w swoich pokojach) oraz rewizorów (sprawdzających pracę skrutatorów). Na przygotowanej karcie z napisem „Eligo in Summum Pontificem” kardynałowie muszą napisać nazwisko wybranego kandydata i to w taki sposób, by nie zdradzało to charakteru pisma. Kardynał podchodzi do urny, kładzie kartę, złożoną we czworo, na patenę, wypowiadając słowa: „Powołuję na świadka Chrystusa Pana, który mnie osądzi, że mój głos jest dany na tego, który - według woli Bożej- powinien być, moim zdaniem, wybrany”. Następnie nachyla patenę nad urną, wprowadzając w ten sposób kartę z zapisanym nazwiskiem do urny.

Urna na głosy ustawiona jest przy ołtarzu (� Vatican Media)

Liczenie głosów

Po zakończeniu głosowania karty są mieszane, a następnie liczone przez trzech skrutatorów. Sprawdzana jest liczba kart – jeżeli nie zgadza się z liczbą głosujących, głosowanie jest nieważne. Potem każda karta jest głośno odczytywana, treść zapisywana, zaś karty nawlekane są na nitkę. Czynności muszą powtórzyć rewizorzy. Palenie kart do głosowania następuje po dwóch skrutyniach przed południem lub po dwóch po południu. Do spalenia głosów może dojść jednak już po pierwszym z głosowań, o ile przyniesie ono wybór papieża. Do tego potrzeba 2/3 oddanych głosów.

W tym roku w konklawe bierze udział 133 elektorów.

Losowanie skrutatorów

W Kaplicy Sykstyńskiej przygotowano dla kardynałów specjalny drewniany pulpit, na którym znajdują się 133 ponumerowane kule.

To jest liczydło, które służy do losowania kardynałów, pełniących funkcje przy procedurze głosowania. Konkretnie chodzi o wybór 3 skrutatorów, którzy będą liczyć karty do głosowania oraz odczytywać zapisane na nich nazwiska, 3 rewizorów, którzy weryfikują pracę skrutatorów i 3 infirmiarzy (kardynałów, odpowiedzialnych za zebranie i dostarczenie skrutatorom kart to głosowania kardynałów, którzy, ze względu na stan zdrowia, mają pozwolenie na głosowanie ze swego miejsca zakwaterowania).

Kule służące do losowania kardynałów skrutatorów

Bile wkłada się do woreczka, a te, które zostaną wylosowane, umieszcza się następnie w liczydle, aby przy kolejnym losowaniu nie zostali wybrani ci sami kardynałowie.