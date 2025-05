Sekretariat Generalny Synodu pisze list do Papieża

Podziękowanie Bogu za wybór Papieża Leona XIV oraz zapewnienie o gotowości przyjęcia wskazań Ojca Świętego odnośnie działań na rzecz wzrostu Kościoła wyrazili przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Synodu w liście do Papieża.

Wojciech Rogacin – Watykan

„Z głęboką wdzięcznością Sekretariat Generalny Synodu dziękuje Panu za Wasz wybór na przewodnika Kościoła. Waszej Świątobliwości, która również przewodniczy temu Sekretariatowi, wyrażamy już teraz naszą radość z wspólnej drogi, wspierając Waszą posługę na rzecz komunii między wszystkimi Kościołami” – napisali w liście do Papieża sekretarz generalny Synodu kard. Mario Grech oraz podsekretarz s. Nathalie Becquart XMCJ.

Dodali w liście, że eozpoczęty w 2021 roku proces synodalny zakończył etap rozeznania przez Pasterzy poprzez XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów i zatwierdzenie Dokumentu Końcowego przez papieża Franciszka.

Jak wynika z Noty towarzyszącej, wskazania zawarte w tym Dokumencie „mogą być już teraz wprowadzane w życie w Kościołach lokalnych i grupach Kościołów, uwzględniając różne konteksty, to, co już zostało dokonane, oraz to, co jeszcze pozostaje do zrobienia, aby styl Kościoła synodalnego i misyjnego mógł być coraz lepiej przyswajany i rozwijany”.

Kontynuować pod przewodnictwem Papieża

Autorzy listu dodają, że grupy robocze opracowują propozycje, które zostaną przedstawione Ojcu Świętemu, z myślą o decyzjach mających znaczenie dla całego Kościoła.

„Teraz, gdy droga ta jest kontynuowana pod przewodnictwem Waszej Świątobliwości, z ufnością spoglądamy na wskazania, które zostaną przez Was udzielone, aby pomóc Kościołowi wzrastać jako wspólnocie uważnej na słuchanie, bliskiej każdemu człowiekowi, zdolnej do autentycznych i otwartych relacji – domu i rodziny Boga otwartej dla wszystkich: Kościoła misyjnego i synodalnego” – zapisali autorzy, zapewniając o pozostawaniu do dyspozycji Papieża w duchu współpracy i posłuszeństwa.