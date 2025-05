Rzymianie uczcili św. Filipa Nereusza, to jeden z patronów Wiecznego Miasta

Dziś wspomnienie św. Filipa Nereusza. To obok Apostołów Piotra i Pawła jeden z najważniejszych patronów Rzymu. Dziś rano oddali mu cześć przedstawiciele władz miejskich oraz młodzież i dzieci. W południe Eucharystię przy grobie apostoła Wiecznego Miasta odprawił papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji kard. Baldo Reina.

Krzysztof Bronk i ks. Andrea Vena - Watykan

Duchowy impuls dla kontrreformacji

Św. Filip doprowadził do chrześcijańskiego odrodzenia w XVI-wiecznym Rzymie. Jak mówi ks. Rocco Camillo, aktualny przełożony oratorianów w Wiecznym Mieście, św. Filip zdołał nadać nowy impuls katolickiej duchowości w okresie rodzącej się kontrreformacji.

Cor ad cor loquitur

Jego symbolem jest rozpalone serce, bo wszystko, co robił rodziło się z jego płonącego wiarą serca i dzięki temu docierało do serc innych ludzi. Stąd jego słynne słowa: Cor ad cor loquitur – serce przemawia do serca, które stało się potem zawołaniem jednego z najwybitniejszych oratorianów kard. Newmana.

Wywierał wpływ na innych świętych

Ks. Camillo podkreśla, że św. Filip docierał z Ewangelią do wszystkich warstw społecznych, wywarł też bezpośredni wpływ na ważnych przedstawicieli swej epoki, choćby takich jak Ignacy Loyola, założyciel jezuitów.

Docierał do wszystkich

Duszpasterska działalność św. Filipa Nereusza była bardzo wszechstronna. Opiekował się ubogimi i pielgrzymami, uczył katechizmu dzieci i młodzież, prowadził do wiary artystów i uczonych. Kto go poznał, nie potrafił się bez niego obejść – dodaje ks. Rocco Camillo.