Rzym: nowe propozycje dla studentów od Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II

W Rzymie odbył się zjazd zarządu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Rada Administracyjna spotkała się w dniach 21-22 maja. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w pierwszej audiencji generalnej papieża Leona XIV. Podjęto również nowe decyzje.

Vatican News

„Każdego roku zarząd Fundacji obraduje dwa razy. Główne posiedzenie odbywa się na początku roku i to ono nadaje kierunek pracy na kolejne miesiące. Posiedzenie majowe jest natomiast spotkaniem bardziej kontrolnym. Zarząd ocenia wtedy realizację zadań zatwierdzonych na głównym posiedzeniu. Tak było i tym razem: lutowy zjazd zarządu (o którym Vatican News informowało tutaj) przyniósł wiele konkretnych decyzji. W ostatnich miesiącach Fundacja zaczęła je intensywnie realizować, stąd majowe obrady były dla nas bardzo cennym spotkaniem. Przegląd pracy, ewaluacja dotychczasowej realizacji naszych projektów, dyskusje nad tym, co przyniosą najbliższe miesiące oraz konieczne niuanse – to wszystko znacząco usprawnia naszą pracę. Fundacja prowadzi tak wiele dzieł, że majowe spotkanie zarządu jest po prostu niezbędne” – wyjaśnia rzecznik Fundacji, ks. Tomasz Podlewski.

Dzień 1.

Zjazd rozpoczął się 21 maja w Watykanie. Porannej Mszy świętej sprawowanej dla Fundacji przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Św. Piotra, przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który na mocy statutu sprawuje w Fundacji tzw. władzę wyższą (l'autorità superiore). W koncelebrze uczestniczyli m. in.: bp Sławomir Oder z Gliwic (wiceprzewodniczący Fundacji), ks. Paweł Ptasznik (przewodniczący Fundacji), ks. Dariusz Giers (administrator Fundacji), ks. Tomasz Szopa z Krakowa i ks. Michał Wilkosz z Niemiec (członkowie zarządu) oraz dyrektorzy instytucji prowadzonych przez Fundację w Rzymie i w Polsce. Obecni byli także świeccy członkowie zarządu: Bogdan Chmielewski (USA), Wojciech Halarewicz (Niemcy) oraz Henryk Rogowski (Francja).

Po wspólnej Eucharystii przedstawiciele Fundacji wzięli udział w historycznej, pierwszej środowej audiencji generalnej Papieża Leona XIV. Po jej zakończeniu, zarówno abp Marek Jędraszewski, jak też bp Sławomir Oder odbyli z Papieżem osobiste rozmowy.

Popołudniowa część pierwszego dnia obrad odbyła się przy kościele św. Stanisława BM w Rzymie. Sprawozdania z realizacji kierunków podjętych w lutym złożyli dyrektorzy jednostek Fundacji:

- ks. Mateusz Wójcik (dyrektor rzymskiego Domu Pielgrzyma przy Via Cassia 1200),

- ks. Dariusz Giers (dyrektor administracyjny),

- ks. Andrzej Dobrzyński (dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie),

- ks. Jan Strzałka SSCJ i ks. Robert Ptak SSCJ (dyrektor i wicedyrektor Domu Studenckiego w Lublinie),

- ks. Tomasz Podlewski (dyrektor Biura ds. Mediów i Wydarzeń).

Ks. dr Paweł Ptasznik podczas obrad (©don Tomasz Podlewski)

Dzień 2.

Następnego dnia zarząd dyskutował nad sprawozdaniami i realizacją zadań oraz zatwierdził kilka nowych projektów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zacieśnienie współpracy z dwoma polskimi środowiskami intelektualnymi promującymi nauczanie św. Jana Pawła II: Teologią Polityczną oraz Instytutem Tertio Millennio, którego prezes, Jan Jaśkowiak, odbył z Radą Administracyjną osobiste spotkanie nt. przyszłych projektów.

Owocem majowych obrad są także konkretne decyzje dotyczące nowych projektów dla studentów i maturzystów. W tym kontekście warto podkreślić, że Watykańska Fundacja Jana Pawła II od tego roku jest współorganizatorem wrześniowego obozu górskiego dla maturzystów i studentów, a także Konkursu Papieskiego dla szkół średnich.

Majowe spotkanie zarządu (©don Tomasz Podlewski)

Drugi dzień obrad zwieńczyła dyskusja nad:

- kontynuacją prac remontowych w prowadzonym przez Fundację rzymskim Domu Pielgrzyma (Dom Polski Jana Pawła II przy Via Cassia 1200),

- rozwojem współpracy prowadzonego przez Fundację Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie z Instytutem Kultury Św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Angelicum (absolwenci uczelni to m. in. św. Jan Paweł II i obecny Papież Leon XIV),

- rozpoczęciem rekrutacji dla ponad stu nowych stypendystów Fundacji,

- koniecznym przepracowaniem obecnej architektury komunikacyjnej Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania nowej strony internetowej.

Następne posiedzenie zarządu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II odbędzie się w Rzymie w pierwszych tygodniach 2026 roku.

