Polacy podczas czwartkowej Mszy modlili się za duszę Franciszka

Trwamy na modlitwie za zmarłego Ojca Świętego Franciszka. Słuchamy, może z większą uwagą niż przez 12 minionych lat tego, jaki Kościół mu się marzył, jaki Kościół próbował tworzyć - wskazał metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Kard. Ryś podkreślił, że Papież Franciszek często zachęcał, aby „Kościół był w stanie ciągłej misji”. Metropolita dodał, że „ta misja nie jest wymyślana przez Kościół, to jest misja Jezusowa i musi być wykonywana na Jezusowy sposób”.

Świadectwo, słowo, Duch

Nawiązując do Ewangelii z dnia, kard. Ryś zaznaczył, że mówi ona w jaki sposób Jezus wypełnia swoją misję. „Najpierw daje świadectwo. Świadczy o tym, co widział i słyszał. Dalej daje słowo Boga. Mówi słowa Boże ten, kogo Bóg posłał. I trzecie, co Jezus daje, daje Ducha” - mówił metropolita łódzki.

Kaznodzieja wskazał, że każdy, kto chce „wypełniać misję Jezusową, także w Kościele, potrzebuje dawać te trzy”. Jak podkreślił, nie wystarczy tylko dawać słowo. „Słowo bez świadectwa jest teorią. Słowo bez świadectwa, a czasami niestety z antyświadectwem, staje się bezsilne. Bardzo często czynimy słowo bezsilnym przez nasze czyny, przez nasze postępowanie. Świadectwo jest tym, co otwiera na słowo”. Dodał, że „kiedy ludzie widzą świadka, mają w sobie pytania, na które można odpowiedzieć, głosząc słowo”. Jednak słowo staje się słowem Bożym dopiero wtedy, kiedy „jest pełne Ducha udzielanego bez miary”. „Świadectwo, słowo i Duch - te trzy wszystkie razem. Albo dajemy wszystkie razem, albo nie dajemy nic” - zaznaczył kard. Grzegorz Ryś.

Modlitwa, post i jałmużna w służbie misji

„Trzeba głosić słowo Jezusowe w Duchu Jezusowym, to znaczy z miłością do tych,

którym się głosi, z modlitwą za tych, którym się głosi, z postem za tych, którym się głosi, z jałmużną, z intencją za tych, którym się głosi, z cierpieniem” - mówił metropolita łódzki i przypomniał ostatnie zdanie z Testamentu Papieża Franciszka: „Cierpienie, które stało się udziałem ostatniego etapu mojego życia, ofiarowałem Panu o pokój na świecie i braterstwo między narodami”.

90 kapłanów w koncelebrze

Jak w każdy czwartek, Msza św., którą koncelebrowało około 90 kapłanów zgromadziła wielu uczestników. Koncelebrowali również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski oraz biskup senior diecezji płockiej Piotr Libera. Eucharystia była sprawowana w czasie, gdy w Kościele trwa żałoba po Ojcu Świętym Franciszku, a kardynałowie gromadzący się na kongregacjach generalnych przygotowują się do konklawe.