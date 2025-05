Ok. 100 osób złożyło przysięgę na czas konklawe

W Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego złożyły przysięgę osoby, które będą mogły mieć kontakt z kardynałami w czasie konklawe. W stuosobowym gronie znajdują się m.in. spowiednicy, obsługa Domu św. Marty i przedstawiciele służb, dbających o bezpieczeństwo. Wszystkich obowiązuje m.in. bezwzględna dyskrecja, pod karą zaciągnięcia ekskomuniki.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

O zaprzysiężeniu poinformował dyrektor watykańskiego Biura Prasowego, podczas spotkania z dziennikarzami, podsumowującego popołudniową, 11. kongregację generalną – przedostatnią, przed rozpoczynającym się w środę konklawe.

Jak przekazał Matteo Bruni, w kongregacji wzięło udział ok. 170 kardynałów, w tym 132 spośród 133 obecnych w Rzymie elektorów. Podczas spotkania wysłuchano ok. 20 wystąpień. Dotyczyły one m.in. różnorodności etnicznej członków Kościoła, kwestii migracji i postrzegania migrantów jako daru, ale też jako grupy, której należy towarzyszyć w podtrzymywaniu wiary. Poruszono też temat wojen.

Kardynałowie rozmawiali też o synodalności i eklezjologii komunii, a także o misji wspierania nowego papieża przez kardynałów. Mowa też była o pasterskim aspekcie papieskiej posługi, zwłaszcza w perspektywie prowadzenia dialogu i budowania relacji z różnymi religiami i kulturami.

Ostatnia, 12. kongregacja generalna rozpocznie się jutro o godz. 9.00.