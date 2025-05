O godz. 9.15 kardynałowie powrócą do Kaplicy Sykstyńskiej, Kościół trwa na modlitwie

Kościół trwa na modlitwie o dobry wybór nowego papieża. Sami kardynałowie będą się modlić w tej intencji na porannej Eucharystii i jutrzni w Kaplicy Paulińskiej. Na dziś przewidziano cztery głosowania. O wyborze nowego następcy Piotra możemy się dowiedzieć już ok. godz. 10.30.

Krzysztof Bronk - Watykan

Konklawe rozpoczęło się wczoraj o godz. 16.30. O godz. 21 nad Kaplicą Sykstyńską po raz pierwszy pojawił się czarny dym, co oznacza, że kardynałowie nie dokonali wyboru.

Dziś kardynałowie wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej ok. godz. 9.15 i wtedy po wspólnej modlitwie brewiarzowej może nastąpić pierwsze głosowanie. O jego rezultacie dowiemy się od razu tylko wtedy, gdy zostanie wybrany papież. W przeciwnym razie kardynałowie przystąpią do drugiego głosowania i o jego wyniku poinformują ok. godz. 12.

Po zakończeniu porannej sesji konklawe kardynałowie powrócą do Domu św. Marty na obiad. Sesja popołudniowa rozpocznie się o godz. 16.30. Godzinę później można oczekiwać na biały dym nad Kaplicą Sykstyńską, jeśli wybór zostanie dokonany. W przeciwnym wypadku o rezultacie głosowania, pozytywnym bądź negatywnym, dowiemy się ok. godz. 19.30.