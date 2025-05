Ks. Węgrzyniak przy grobie św. Jana Pawła II: Chrystus tym, który nas łączy

Przychodzimy tutaj przede wszystkim po to, żeby On stał się bardziej Mesjaszem w naszym życiu, On stał się bardziej Panem, żeby On był tym, który nas oświetla, który nas prowadzi - wskazał w homilii wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. Wojciech Węgrzyniak, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Na początku homilii ks. Wojciech Węgrzyniak podkreślił, że dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich zawiera wiele imion, nazw miejscowości, regionów, zawodów. Jak zaznaczył, to wszystko jest bogactwem różnorodności, ale „jest jeden wspólny mianownik. To, co ich wszystkich łączy, tym, który łączy, jest Jezus Chrystus”.

Msza św. czwartkowa, procesja wejścia (ks. Marek Weresa)

Chrystus łączy chrześcijan wszystkich wieków

Podobnie jest współcześnie. „Jesteśmy tutaj naprawdę z różnych stron, z różnych miejscowości, mamy różne imiona, zarówno ci, którzy są obecni tutaj w Rzymie, jak i ci, którzy słuchają nas w radio. Zajmujemy się przeróżnymi sprawami, ale tym, który nas łączy, jedyną Osobą, które nas absolutnie łączy, jest Jezus Chrystus” - mówił kaznodzieja.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (ks. Marek Weresa)

Postawić na Chrystusa

Ks. Węgrzyniak przypomniał, że św. Jan Paweł II zaczął swoje nauczanie w Rzymie od zachęty, aby nie lękać się i otworzyć drzwi Chrystusowi. Papież Leon XIV w pierwszym kazaniu zwrócił uwagę na potrzebę zniknięcia, żeby pozostał Chrystus. Również patronka dnia - św. Urszula Ledóchowska - mówiła, że biedna jest dusza, której Jezus nie wystarcza do szczęścia.

Ks. Wojciech Węgrzyniak podczas czwartkowej Mszy św. (ks. Marek Weresa)

Jezus źródłem i dawcą prawdziwego szczęścia

Jak zaznaczył wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, to Jezus jest tym, który „przynosi wesele. On jest tym, który przynosi zbawienie”. Co więcej, „całe Pismo Święte idzie w kierunku zwycięstwa, radości, szczęścia i to wszystko dzieje się przez Jezusa Chrystusa. Nie przychodzimy z tradycji, z przyzwyczajenia. Przychodzimy z głębokiej wiary” w zwycięstwo Chrystusa.

Uczestnicy Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (ks. Marek Weresa)

Chrystus Zwycięzca

Choć na świecie ciągle dzieje się wiele zła, Jezus już odniósł zwycięstwo. „Ci, którzy są starsi, ci, którym lata upływają, ci, którzy pamiętają Papieża Jana Pawła II, papieża Benedykta, papieża Franciszka, widzą, że lata upływają i prędzej czy później, a tak naprawdę prędzej, spotkamy się w takiej rzeczywistości, gdzie jest tylko Pan, gdzie nie ma łez, gdzie jest miłość i gdzie jest Bóg” - wskazał ks. Węgrzyniak.

Wyróżnione 22/05/2025 Kard. Ryś przy grobie św. Jana Pawła II: najpierw miłość, potem wymagania Jeśli chcemy wymagać, to najpierw od siebie wymagajmy tego, byśmy dawali innym siebie i żebyśmy im dawali doświadczenie bliskiej relacji - mówił w homilii metropolita łódzki kard. ...

Mamy udział w zwycięstwie Jezusa

„Nie lękajmy się. Przychodzimy na Mszę św., żeby sobie uświadomić, że z upływem każdej godziny, każdego dnia i każdego tygodnia zbliżamy się do Jezusa, do nowego życia, do zwycięstwa, do radości - zaznaczył kaznodzieja. - Nie lękajmy się. Jeżeli doświadczamy tego, co Chrystus - cierpienia, biczowania, ukrzyżowania, odrzucenia. Nie lękajmy się, bo jeżeli będziemy z Nim współcierpieć, również z Nim zmartwychwstaniemy”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. Przy grobie św. Jana Pawła II, którą koncelebrowało około 120 kapłanów zgromadziła wielu uczestników. Koncelebrował również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski.