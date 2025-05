Konklawe: Wkrótce kardynałowie przejdą do Kaplicy Sykstyńskiej

Msza święta o wybór papieża, uroczysta procesja, extra omnes i pierwszy dym z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej - to kluczowe elementy pierwszego dnia konklawe. O 16.30 rozpoczyna się ceremonia wejścia na konklawe.

Karol Darmoros

W drodze do Kaplicy Sykstyńskiej

O 10:00 w Bazylice św. Piotra celebrowano Mszę świętą w intencji wyboru papieża (Pro eligendo Pontifice).

Właściwą część konklawe rozpocznie o 16:30 modlitwa w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego. Tę liturgię poprowadzi kardynał Pietro Parolin, pierwszy spośród kardynałów biskupów uprawnionych do udziału w konklawe.

Gdy kantorzy intonują Litanię do Świętych, wówczas rusza procesja do Kaplicy Sykstyńskiej. Prowadzi ją ceremoniarz niosący krzyż. Za nim - sekretarz konklawe i jednocześnie wicekamerling Kościoła Rzymskiego abp Ilson de Jesus Montanari, mistrz papieskich celebracji liturgicznych abp Diego Ravelli wraz z ceremoniarzami, dwóch członków kolegium protonotariuszy apostolskich, dwóch członków kolegium audytorów Roty Rzymskiej, sekretarz przewodniczącego konklawe, kantorzy oraz kard. Raniero Cantalamessa. To właśnie on poprowadzi pierwszą medytację dla kardynałów elektorów. W tym roku obecna jest ich rekordowa liczba – 133 spośród 135 uprawnionych do dokonania wyboru.

Rozbudowana ceremonia

Po wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, każdy z kardynałów zajmuje wyznaczone miejsce przy biurkach ustawionych wzdłuż ścian. Odśpiewany zostaje hymn „Veni Creator Spiritus”. Następują krótka modlitwa i przysięga. Każdy z kardynałów podchodzi do Ewangeliarza znajdującego się w centrum Kaplicy i składa przysięgę. To niejako potwierdzenie odczytanej wcześniej przez wszystkich purpuratów roty zobowiązującej elektorów do zachowania tajemnicy związanej z wyborem papieża.

Podczas składania przysięgi w Kaplicy Sykstyńskiej mogą być obecni: substytut do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu, sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, regent Domu Papieskiego, zakonnicy obsługujący zakrystię papieską, kapłani wyznaczeni jako spowiednicy, pułkownik Gwardii Szwajcarskiej.

Extra omnes

Po upływie kilkudziesięciu minut od modlitwy rozpoczętej w Kaplicy Paulińskiej, gdy wszyscy kardynałowie poświadczą przysięgę, mistrz papieskich celebracji liturgicznych oświadcza: „Extra omnes” („Wszyscy na zewnątrz”). Tak rozpoczyna się, już osłonięte tajemnicą, konklawe. Jeszcze wieczorem tego samego dnia odbędzie się pierwsze głosowanie, którego wynik obwieści dym z komina zainstalowanego na dachu Kaplicy Sykstyńskiej.