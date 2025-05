Kolegium Kardynalskie wzywa do modlitwy o pokój

Do modlitwy o „sprawiedliwy i trwały pokój” wezwali członkowie Kolegium Kardynalskiego w komunikacie, opublikowanym na zakończenie ostatniej 12. kongregacji generalnej, poprzedzającej rozpoczynające się jutro konklawe.

Vatican News

Publikujemy treść komunikatu, przekazanego za pośrednictwem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

My, Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego, zebrani na Kongregacji Generalnej poprzedzającej rozpoczęcie Konklawe, z żalem stwierdzamy brak postępów wspierających procesy pokojowe na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w wielu innych częściach świata; a także nasilenie ataków, niosących szkodę zwłaszcza ludności cywilnej. Kierujemy gorący apel do wszystkich zaangażowanych stron, aby jak najszybciej doprowadziły do trwałego zawieszenia broni i - bez wstępnych warunków ani dalszych opóźnień - rozpoczęły negocjowanie pokoju, którego od dawna pragną dotknięte narody i cały świat.

Wzywamy wszystkich wiernych by jeszcze usilniej modlili się do Pana, w intencji sprawiedliwego i trwałego pokoju.