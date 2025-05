Fot. Archidiecezja Poznańska (©arcidiocesi di Poznan )

Kard. Semeraro: człowiek potrzebuje fundamentu, jakim jest Pan Bóg

Kard. Marcello Semeraro złożył kwiaty przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca '56. Podczas spotkania z dziennikarzami, odwołując się do symboliki monumentu, wskazał, że troska człowieka o wartości duchowe i materialne może być wypaczana przez ludzki egoizm. Przypomniał, że to Pan „pozwala człowiekowi iść do przodu z odwagą, z podniesioną głową, ponieważ wie, że jego staranie w walce o dobra materialne i moralne opiera się nie tylko na jego siłach, ale na większym fundamencie, jakim jest sam Bóg".

ks. Marek Weresa – Watykan Kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, przebywa w Polsce z okazji uroczystości beatyfikacyjnych ks. Stanisława Streicha. Przewodniczył Mszy św. połączonej z beatyfikacją, która odbyła się w sobotę 24 maja na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dziś oddał hołd i modlił się przed Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956. Szerokie echo Kard. Semeraro wskazał, że daty umieszczone na pomniku (m.in. 1956 r., 1968 r. i 1981 r.), przypominają o wydarzeniach związanych z historią Polski. Powiedział, że informacje o tamtych historycznych faktach docierały wtedy do Włoch i występowały nie tylko w programach informacyjnych, ale także kształtowały świadomość młodych ludzi. Te wydarzenia były „znane i przeżywane" w różnych częściach Europy. „O Boga, za wolność, prawo i chleb" Takie hasło widnieje na frontonie monumentu. Prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych zwrócił uwagę na słowo „chleb". Jak powiedział, uosabia ono nie tylko pragnienie „chleba", ale wyraża także wszystkie potrzeby materialne człowieka, „walkę człowieka o te podstawowe potrzeby naturalne". Słowo „wolność" – zdaniem hierarchy – „odnosi się do wszystkich wartości moralnych, które też są fundamentalne i podstawowe dla człowieka". „Wolność wyraża także wspólne współżycie społeczne, perspektywę patrzenia do przodu, troski o lepsze dobro". Kard. Semeraro dodał, że te dwa słowa zawierają w sobie „pewną całość" potrzeb człowieka, tych naturalnych, jak i moralnych.