Kard. Ryś przy grobie św. Jana Pawła II: najpierw miłość, potem wymagania

Jeśli chcemy wymagać, to najpierw od siebie wymagajmy tego, byśmy dawali innym siebie i żebyśmy im dawali doświadczenie bliskiej relacji - mówił w homilii metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Na początku homilii kard. Grzegorz Ryś wskazał, że trzy słowa - miłość, przykazanie i radość - w pierwszej kolejności opisują relację Pana Jezusa z Ojcem. „Relacja Jezusa z Ojcem bierze się ze świadomości tego, jak jest przez Ojca ukochany - podkreślił metropolita łódzki. - Jezus ma to przekonanie, że kochający Ojciec wszystko mu daje, wszystko co ma jest od Ojca”.

Wyjątkowa relacja Ojca z Synem

Relacja Jezusa z Ojcem jest głęboka, wyłączna i intymna. „Nikt nie potrafi być z Ojcem w takiej relacji, takiej bliskości, takiej czułości” - zaznaczył kard. Ryś. Jak dodał, skoro Jezus „ma świadomość obdarowania i skoro ma świadomość tak bliskiej relacji to przykazania, które daje mu Ojciec, przynoszą mu tylko radość. Dlatego przykazania dla Jezusa nie są jarzmem, nie są czymś ciężkim”. Poza tym, życie przykazaniami jest dla Jezusa czymś tak podstawowym, jak dla nas odżywianie.

Mszę św. przy grobie Papieża Polaka koncelebrowało ok. 60 kapłanów (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Relacja z Jezusem najcenniejszym darem

Taką samą relację Jezus chce wprowadzić także w relacje wszystkich ludzi z Nim. „Nasza relacja z Jezusem jest przede wszystkim relacją obdarowania” - wskazał metropolita łódzki. „Niczego nie potrafimy zestawić z takim darem, jakim jest przyjaźń Jezusa w odniesieniu do każdej, każdego z nas. I dopiero w tej relacji obdarowania i w tej relacji przyjaźni Jezus daje nam też przykazania i wtedy one powinny być naszą radością, a nie ciężarem, nie jakimś jarzmem, którego nie chcemy, nie potrafimy dźwigać” - mówił kard. Grzegorz Ryś.

Miłość, przykazanie i radość wyzwaniem dla Kościoła

„Te trzy słowa są też nam zadane jako Kościołowi. Myślę, że w szczególny sposób są zadane nam tu wszystkim, którzy najbliżej stoimy ołtarza i którzy odważyliśmy się ludziom przewodzić w Kościele - podkreślił kard. Grzegorz Ryś. - Jeśli chcecie ludziom dawać przykazania, to najpierw ich obdarujcie i obdarujcie ich też bliską relacją, a potem dopiero głoście wymagania. Nie jest skuteczne i nie jest możliwe, żeby było skuteczne, kiedy przychodzą do nas młodzi ludzie, a my zaczynamy w stosunku do nich najpierw od wymagań” - podsumował metropolita łódzki.

Czwartkowa Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II to dla Polaków szczególne wydarzenie (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Jak w każdy czwartek, Msza św. Przy grobie św. Jana Pawła II, którą koncelebrowało około 60 kapłanów zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znaleźli się też jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, biskup gliwicki Sławomir Oder i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel.

Na wspólną modlitwę jak co czwartek przybyło wielu Polaków (ks. Paweł Rytel-Andrianik)