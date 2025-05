Kard. Reina: Leon XIV zachęca Kościół do bycia blisko ubogich

Czekamy na niego w jego katedrze – powiedział kard. Baldassare Reina, archiprezbiter bazyliki św. Jana na Lateranie, wyrażając radość diecezji rzymskiej, która „już kocha nowego papieża”, „jako pasterza, ponieważ wie, że poprzez swój autorytet nauczycielski poprowadzi cały Kościół”. Jak podkreślił, pragnieniem jest, by Kościół był „misyjny, otwarty, unikający niebezpieczeństwa autoreferencyjności, głoszący wszystkim dobrą nowinę o Królestwie”.

Vatican News

Słowa Papieża inspirują

Kard. Reina wskazał, że przemówienie wygłoszone przez Ojca Świętego Leona XIV z loggii błogosławieństw Bazyliki Watykańskiej w dniu wyboru „zachęca nas do troskliwego podjęcia na nowo zaangażowania na rzecz bycia Kościołem wzorcowym we wszystkim; prowadzeni przez niego chcemy być Kościołem synodalnym, który idzie, walczy i ma nadzieję razem z ludźmi naszych czasów, zwłaszcza z najuboższymi, który buduje mosty dialogu ze wszystkimi, ponieważ to, czym żyją ludzie naszych czasów, dotyka również nas”.

„Już go kochamy”

W swoim przesłaniu do nowego Biskupa Rzymu – które zostało opublikowane w całości w niedzielę, 11 maja na łamach tygodnika Roma Sette – kardynał wikariusz Baldassare Reina, archiprezbiter bazyliki św. Jana na Lateranie, wyraził radość diecezji, która „już go kocha, bo wie, że Bóg go wybrał do pełnienia pokornej i cennej posługi. Kocha go jako pasterza, bo wie, że przez swój urząd poprowadzi cały Kościół, zaczynając od Kościoła Rzymu, któremu przewodzi w miłości i wspólnocie; kocha go, bo pragnie kroczyć razem z nim” w świecie „pełnym wyzwań i sprzeczności, ale zawsze obfitującym w Boże niespodzianki”.

Kościół misyjny

Jak podkreślił kardynał, pragnieniem jest, aby Kościół był misyjny i otwarty, unikający zamknięcia się na samego siebie, głoszący dobrą nowinę o Królestwie wszystkim ludziom, żyjący logiką daru, świadczący o pokoju i budujący go w relacjach.

Oczekiwanie w jego katedrze

W swoim przesłaniu, wikariusz diecezji rzymskiej wyznał, że w czwartek 8 maja, zaraz po przyjęciu wyboru przez nowego papieża, podczas hołdu składanego przez kardynałów, witając nowego Biskupa Rzymu, „pozwoliłem sobie powiedzieć mu: «Ojcze Święty, przynoszę Ci uścisk i modlitwę całej Twojej diecezji, która wspiera Cię z wielką miłością». Uśmiechnął się i podziękował mi”. Na zakończenie kardynał dodał: „Czekając na niego w jego katedrze, zapewniamy go o naszych gorących modlitwach, aby utwierdzał nas wszystkich w wierze i pomagał nam naśladować Chrystusa, Syna Boga żywego”.