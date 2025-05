Kard Re: módlmy się o papieża, który obudzi sumienia

Każdy papież ucieleśnia Apostoła Piotra. Zadaniem każdego papieża jest budowanie komunii – mówił kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego w homilii, wygłoszonej podczas porannej Mszy św. sprawowanej w Bazylice Świętego Piotra w intencji wyboru papieża.

Wojciech Rogacin – Watykan

Msza św. Pro eligendo Romano Pontifice – o wybór Papieża – poprzedziła popołudniowe uroczystości inauguracji konklawe. Wzięli w niej udział kardynałowie, którzy o godz. 16.30 uroczyście wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej, by rozpocząć wybór 267. Następcy Świętego Piotra.

Modlitwa jedyną słuszną postawą

„Jesteśmy tutaj, aby wzywać pomocy Ducha Świętego, błagać o Jego światło i moc, aby został wybrany Papież, którego Kościół i ludzkość tak potrzebują, znajdując się na tym trudnym i złożonym zakręcie historii” – mówił w homilii kard. Re.

Kardynałowie na Mszy św. o wybór papieża (@Vatican Media)

Podkreślił, że kardynałowie i lud zebrali się podobnie, jak Maryja i Apostołowie w Wieczerniku, gdzie oczekiwali zesłania Ducha Świętego. „Czujemy, że cały Lud Boży jest z nami zjednoczony w wierze, miłości do Papieża i ufnym oczekiwaniu” – mówił kardynał. Dodał, że modlitwa do Ducha Świętego „jest jedyną słuszną i właściwą postawą”, w czasie, gdy „Kardynałowie elektorzy przygotowują się do aktu najwyższej odpowiedzialności ludzkiej i kościelnej, oraz do wyboru o wyjątkowym znaczeniu”.

Następca Piotra gwarantem komunii

W homilii kardynał nawiązał do Ewangelii św. Jana, kiedy podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus przekazał uczniom Przykazanie Miłości, dodając: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), a także do czytania z Księgi Proroka Izajasza, mówiącego o tym, że podstawową cechą Pasterzy jest miłość aż do całkowitego oddania siebie.

Kard. re wskazał, że potrzeba modlitwy do Ducha Świętego (Vatican Media)

Zdaniem kard. Re, braterska miłość, wzajemna pomoc oraz zaangażowanie na rzecz komunii kościelnej i powszechnego braterstwa ludzkiego winny charakteryzować uczniów Chrystusa i pasterzy Kościoła, którzy powinni angażować się w budowę „cywilizacji miłości”, o której mówił papież Paweł VI.

„Wśród zadań każdego Następcy Piotra jest rozwijanie komunii: komunii wszystkich chrześcijan z Chrystusem; komunii biskupów z Papieżem; komunii biskupów między sobą. Nie jest to wspólnota autoreferencyjna, ale całkowicie nastawiona na wspólnotę między ludźmi, narodami i kulturami, mająca na sercu, aby Kościół był zawsze domem i szkołą komunii” – mówił kard. Re.

Papież ucieleśnia Piotra

Dziekan Kolegium Kardynalskiego wskazał, że jedność Kościoła „jest upragniona przez Chrystusa; jedność, która nie oznacza uniformizacji, ale trwałą i głęboką komunię w różnorodnościach, o ile pozostaje się w pełnej wierności Ewangelii.”

Kardynałowie i lud na Mszy św. o wybór papieża w Bazylice św. Piotra (@Vatican Media)

„Każdy Papież nadal ucieleśnia Piotra i jego misję, a tym samym reprezentuje Chrystusa na ziemi; jest on skałą, na której zbudowany jest Kościół (por. Mt 16, 18). Wybór nowego Papieża nie jest zwykłą wymianą osób, ale to zawsze powraca Apostoł Piotr” – podkreślił kard. Re.

Papież budzący sumienia

W homilii kardynał podkreślił wielką odpowiedzialność przed Bogiem głosujących kardynałów. „W «Tryptyku rzymskim», Papież Jan Paweł II wyraził nadzieję, że w godzinach wielkiej decyzji, poprzez głosowanie, górujący obraz Jezusa Sędziego, autorstwa Michała Anioła, przypomni każdemu o wielkości odpowiedzialności za powierzenie «kluczy najwyższej władzy» (Dante) we właściwe ręce” – mówił kard. Re.

„Módlmy się zatem, aby Duch Święty, który w ciągu ostatnich stu latach obdarzył nas kolejnymi prawdziwie świętymi i wielkimi Papieżami, obdarzył nas nowym Papieżem według serca Bożego, dla dobra Kościoła i ludzkości. Módlmy się, aby Bóg dał Kościołowi Papieża, który najlepiej będzie potrafił obudzić sumienia wszystkich oraz wyzwolić energie moralne i duchowe w dzisiejszym społeczeństwie, charakteryzującym się wielkim postępem technologicznym, ale mającym tendencję do zapominania o Bogu” – dodał dziekan Kolegium Kardynalskiego.