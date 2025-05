Kard. Fernández: życie Franciszka jest zachętą do owocnego przeżywania naszej pracy

Poprośmy św. Józefa, aby uściskał naszego drogiego Papieża Franciszka w niebie - wskazał kard. Víctor Manuel Fernández podczas Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Piotra w intencji zmarłego Ojca Świętego Franciszka. W liturgiczne wspomnienie św. Józefa – rzemieślnika, patrona ludzi pracy, przypomniano nauczanie Franciszka związane z pracą.

ks. Marek Weresa – Watykan

„Za tym umiłowaniem pracy, kryło się głębokie przekonanie Papieża Franciszka, że każde istnienie ludzkie ma swoją nieskończoną wartość, potężną godność, która nigdy nie może zostać utracona i która w żaden sposób nie może być ignorowana ani zapomniana” - powiedział kardynał podczas homilii.

Tajemnica Paschy

Kard. Fernández nawiązując do czytań mszalnych oraz przeżywanego okresu wielkanocnego, zaznaczył, że „Papież Franciszek jest Chrystusowy, do Niego należy, a teraz, gdy opuścił tę ziemię, całkowicie się z Nim zjednoczył. Pan przyjął do siebie Jorge Bergoglia od chwili jego chrztu i przyjmował go przez całe jego życie. Należy on do Chrystusa, który obiecał mu pełnię życia”.

Hierarcha zaznaczył, że Papież Franciszek był tym, który nie ustawał w przypominaniu o godności pracy. Dla Ojca Świętego Franciszka „praca wyraża i karmi godność człowieka, pomaga mu rozwijać jego zdolności, wspiera go w zacieśnianiu więzów, pozwala mu czuć się współpracownikiem Boga w trosce o świat i zmienianiu go na lepszy”. Franciszek wskazywał ponadto, że poprzez pracę człowiek czuje się potrzebny społeczności i solidarny ze swymi bliskimi. „Oto, dlaczego praca, poza zmęczeniem i trudnościami, jest drogą dojrzewania ludzkiego” - dodał.

Praca Papieża

W homilii ukazano także Papieża Franciszka jako pracownika. „Nie tylko mówił o wartości pracy, ale całe jego życie było misją, którą wypełniał z wielkim wysiłkiem, pasją i kompromisem” - powiedział.

Tryb życia i pracy Franciszka – szczególnie w ostatnich latach naznaczonych chorobą – pokazał, jak Papież rozumiał i realizował pracę – jako misję. „Jego codzienna praca była jego odpowiedzią na Bożą miłość, była wyrazem jego troski o dobro innych. Z tych powodów praca sama w sobie była jego radością, pokarmem, odpoczynkiem” - zaakcentował hierarcha.