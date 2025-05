Kard. Fernández Artime: nasza modlitwa to przejaw miłosierdzia względem Franciszka

Modlitwa za zmarłych jest największym dziełem miłosierdzia – powiedział cytując św. Alfonsa Marię Liguori kard. Ángel Fernández Artime. Zaznaczył, że tak też należy rozumieć naszą modlitwę za Papieża Franciszka. To właśnie ten hiszpański kardynał przewodniczył dziś wieczorem w Bazylice Watykańskiej ósmej już Mszy żałobnej za zmarłego Biskupa Rzymu.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek zaliczył go poczet kardynałów w 2023 r., kiedy pełnił funkcję generała salezjanów. 6 stycznia tego roku mianował go pro-prefektem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. To właśnie osoby konsekrowane były głównymi uczestnikami dzisiejszej Eucharystii za zmarłego Papieża.

Jan Paweł II: pomóc ludziom spotkać Jezusa

Kard. Fernández Artime przypomniał w homilii o zdaniach, jakie stawiali przed osobami konsekrowanymi trzej ostatni papieże. Św. Jan Paweł II wskazywał na potrzebę ich proroczej obecności we współczesnym świecie. Ponieważ również dzisiejsze pokolenia potrzebują spotkania z Panem i Jego zbawczym i wyzwalającym orędziem.

Benedykt XVI: pierwszeństwo Boga w świecie bez Boga

Benedykt XVI rzucił osobom konsekrowanym wyzwanie, przypominając im zadania wynikające z maksymy św. Benedykta, założyciela zachodniego monastycyzmu: nic nie przedkładaj nad miłość Chrystusa. „Nasze powołanie – mówił kard. Fernández Artime – wymaga od nas świadczenia o pierwszeństwie Boga całym naszym życiem. Misja ta jest szczególnie ważna, gdy dziś w wielu częściach świata doświadcza się nieobecności Boga lub zbyt łatwo zapomina się o Jego centralnym miejscu”.

Tylko Bóg daje pełnie życia

Powołując się na słowa Benedykta XVI członkowie różnych zakonów i zgromadzeń maja być strażnikami, którzy dostrzegają i zwiastują nowe życie już obecne w naszej historii. „Jesteśmy powołani – mówił salezjański kardynał – aby świadczyć, że tylko Bóg nadaje pełni ludzkiemu istnieniu i dlatego nasze życie musi być wymownym znakiem obecności Królestwa Bożego dla dzisiejszego świata”. Kard. Fernández Artime podkreślił, że osoby konsekrowane mają być w świecie wiarygodnym i jasnym znakiem Ewangelii i jej paradoksów, nie dostosowując się do współczesnej mentalności.

Franciszek: obudźcie świat!

Przechodząc z kolei do nauczania Papieża Franciszka o życiu konsekrowanym, hiszpański kardynał zauważył, że wskazywał on na jego znaczenie prorocze. Argentyński papież oczekiwał od zakonników, że obudzą świat.