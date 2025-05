Jubileusz rodzin – ponad 60 tys. pielgrzymów przyjedzie do Rzymu

Rodzice, seniorzy i dzieci w każdym wieku, pochodzący z ponad 120 krajów, wypełnią ulice Rzymu z okazji jubileuszowego wydarzenia im poświęconego, które potrwa od piątku 30 maja do niedzieli 1 czerwca. Przewidziano liczne inicjatywy w Rzymie dla uczestników wydarzenia. W niedzielę o godzinie 10:30 Papież Leon XIV będzie sprawować Mszę Świętą na Placu Świętego Piotra.

Wojciech Rogacin - Watykan

Trzy dni z bogatym programem wydarzeń, przepełnione modlitwą, refleksją, świętowaniem i dzieleniem się – to właśnie Jubileusz rodzin, dzieci, dziadków i osób starszych, który odbędzie się od piątku 30 maja do niedzieli 1 czerwca 2025 roku. To jubileuszowe wydarzenie przyciągnie do Rzymu ponad 60 tysięcy wiernych ze 120 krajów ze wszystkich kontynentów.

Najliczniejsze grupy przybędą z Włoch, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Polski i Portugalii. Wielu pielgrzymów dotrze także z Brazylii, Argentyny, Kolumbii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec, Kanady, Rumunii, Filipin i Chile. Obecnych będzie również wiele diecezji, stowarzyszeń i ruchów katolickich, zajmujących się rodziną.

Drzwi Święte i „Dialogi z miastem”

Pierwszy dzień jubileuszowy, piątek 30 maja, rozpocznie się w godzinach od 8:00 do 17:00 pielgrzymkami do Drzwi Świętych w papieskich bazylikach. Następnie, od godziny 10:00, odbędą się „Dialogi z miastem” – wydarzenia o charakterze kulturalnym, artystycznym i duchowym na placach historycznego centrum Rzymu, animowane przez różne instytucje, stowarzyszenia i ruchy związane z duszpasterstwem rodzin, w tym: Papieski Komitet Światowego Dnia Dziecka, Stowarzyszenie Rodzin na rzecz Gościnności, Nonno Banter 57 APS – Gry Uliczne, Le Muse di Archimede, Wspólnota Emmanuel. Szczegóły dotyczące zaplanowanych aktywności są dostępne na stronie internetowej Jubileuszu.

W sobotę 31 maja pielgrzymki do Drzwi Świętych będą kontynuowane w godzinach od 8:00 do 17:00. Jednakże, z powodu organizacyjnych potrzeb Bazyliki Watykańskiej, Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra będą zamknięte w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dzień ten, w godzinach od 9:30 do 17:30, również będzie wypełniony radosnymi wydarzeniami i refleksją w ramach „Dialogów z miastem”, w które zaangażowane będą m.in. Centrum Oratoriów Rzymskich (COR), Akcja Katolicka Włoch, Stowarzyszenie CHARIS (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna), Droga Neokatechumenalna, Wspólnota Sant’Egidio, Family Global Compact oraz międzynarodowa sieć stowarzyszeń rodzinnych, a także Le Muse di Archimede i Nonno Banter 57 APS – Gry Uliczne.

„Święto Rodziny” i czuwanie modlitewne

Najważniejszy moment soboty odbędzie się późnym popołudniem, w godzinach od 18:30 do 20:00 na Placu św. Jana na Lateranie, podczas „Święta Rodziny” i czuwania modlitewnego, które zakończy modlitwa różańcowa na zakończenie miesiąca maryjnego. Wydarzenie poprowadzi włoska prezenterka telewizyjna Lorena Bianchetti, a w programie przewidziane są występy muzyczne i świadectwa. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. aktor Giovanni Scifoni, zespoły muzyki chrześcijańskiej The Sun i Gen Verde, a także młody saksofonista Alfio Russo.

Kilka stowarzyszeń rodzinnych – w szczególności Stowarzyszenie Papieża Jana XXIII, Équipe Notre-Dame, Rodziny na rzecz gościnności, Rodziny Nowe – Focolari i Nonni 2.0 – podzieli się swoimi świadectwami zaangażowania i doświadczeniem w służbie rodzinie.

Biblia dla dzieci i Msza święta z Papieżem

Z okazji wydarzenia, przy wejściach na Plac św. Jana rozdanych zostanie uczestnikom 10 tysięcy egzemplarzy nowego wydania „Biblii Dziecięcej”, przygotowanego przez Papieską Fundację „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, w pięciu językach (włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim). Wejście na teren wydarzenia będzie możliwe od godziny 16:00.

Na zakończenie Jubileuszu, w niedzielę 1 czerwca o godzinie 10:30 na Placu św. Piotra, Leone XIV będzie przewodniczył Mszy Świętej z udziałem tysięcy dzieci i rodzin z całego świata. Wstęp na plac będzie wolny, a na udział w liturgii nie będą wymagane bilety.