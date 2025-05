Jubileusz orkiestr dętych: Napełniliście Rzym radością

„Idźcie dalej, śpiewając i grając, ciesząc się z trudu, nigdy nie kochajcie lenistwa” – mówił pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichella do uczestników Jubileuszu Orkiestr Dętych i Tradycji Ludowych, który zakończył się w Rzymie.

Wojciech Rogacin – Watykan

Bębny i tamburyny z Kalabrii, trąbki i puzony orkiestr wiejskich i wojskowych, guitarrón i jaranas meksykańskich zespołów zwanych mariachi. Muzyka instrumentów z całych Włoch i świata rozbrzmiewała dziś rano na placu Cavour, w samym sercu Rzymu, kilka kroków od Bazyliki św. Piotra. Na tym dużym placu, u stóp Pałacu Sprawiedliwości, odprawiono dziś Mszę Świętą dla wszystkich uczestników Jubileuszu Orkiestr Dętych i Tradycji Ludowych, który rozpoczął się wczoraj, 10 maja, wielkim świętem w rzymskiej dzielnicy Zatybrze.

Orkiestry maszerowały Via della Conciliazione w kierunku Watykanu

W Jubileuszu wzięły udział tysiące artystów ludowych z 90 krajów świata.

Pochód na Plac Świętego Piotra

Uczestnicy Jubileuszu przybyli także w niedzielę na Plac Świętego Piotra, by w południe wysłuchać rozważania i modlić się z Papieżem Leonem XIV Regina Caeli. Maszerowali w barwnym „pochodzie” wzdłuż Via della Conciliazione w strojach muzycznych i z instrumentami.

Uczestnicy Jubileuszu przybyli z 90 krajó świata

Mszę Świętą podsumowującą jubileusz odprawił arcybiskup Rino Fisichella, pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji i organizator Jubileuszu, który wyraził wdzięczność wszystkim członkom orkiestr oraz przedstawicielom tradycji ludowej. „Napełniliście radością nasze miasto Rzym, będąc na wielu placach, dając przedstawienia, prezentując wasze przedstawienia, pieśni, muzykę. Dziękuję wam za udział w tej inicjatywie” – powiedział.

Postępować w dobru

W swojej homilii Fisichella, cytując jedno z przemówień św. Augustyna, powiedział: „To, co robicie z takim entuzjazmem, z taką pasją, niech stanie się muzyką, pieśnią, która dotrze do uszu Boga. To zawsze święty biskup nam o tym przypomina”. „Śpiewaj, graj, ale idź dalej, śpiewając i grając, ciesz się z trudu, ale nigdy nie kochaj lenistwa” – dodał hierarcha. „Śpiewaj, graj i idź – a co to znaczy iść? Postępować w dobru. Jeśli się rozwijasz, jeśli wzrastasz, jeśli stajesz się coraz pełniejszy, to znaczy, że idziesz – ale musisz postępować w dobru, w prawej wierze, w dobrym postępowaniu”.

Podczas Mszy św. abp Rino Fisichella zachęcał do postępowania naprzód w dobru