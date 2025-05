Jubileusz Bractw – w Rzymie spodziewanych jest około 100 tys. wiernych

Grupy pielgrzymów przybędą ze stu krajów. W programie – od piątku do niedzieli – oprócz pielgrzymek do Drzwi Świętych, zaplanowano spotkanie wszystkich pielgrzymów z bractwami Rzymu w Bazylice św. Jana na Lateranie oraz wielką procesję, której finał odbędzie się na Circo Massimo. W niedzielę bractwa wezmą udział – w strojach tradycyjnych – w Mszy św. inaugurującej pontyfikat Leona XIV na Placu św. Piotra.

Ks. Marek Waresa - Watykan

Spotkanie na Lateranie

Około 100 tys. wiernych spodziewanych jest w Rzymie z okazji Jubileuszu Bractw, który odbędzie się od piątku, 16 maja do niedzieli, 18 maja. Pielgrzymi przybędą ze 100 krajów wszystkich kontynentów, jednak najliczniejsze grupy spodziewane są z Włoch, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Malty, Francji i Brazylii. Licznie reprezentowane będą również grupy z Meksyku, Argentyny, Kolumbii, Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Kanady, Indii, Indonezji, Filipin, Chile, Etiopii, Australii i Nowej Zelandii.

W piątek w godz. 8:00–17:00 odbędą się pielgrzymki bractw do Drzwi Świętych bazylik papieskich. O godzinie 17:00 bractwa Rzymu podejmą grupy pielgrzymów z całego świata podczas spotkania powitalnego – organizowanego we współpracy z Diecezją Rzymską – w Bazylice św. Jana na Lateranie. Podczas wydarzenia odbędzie się wspólna modlitwa animowana przez chór diecezjalny pod batutą ks. Marco Frisiny, a także świadectwa i pozdrowienia delegacji bractw europejskich przybyłych do Rzymu.

Sobota – Wielka Procesja

W sobotę 17 maja, od godziny 14:00, odbędzie się Wielka Procesja ulicami centrum Rzymu jako wyraz wiary ludowej zakorzenionej we Włoszech, Europie i na całym świecie. Po raz pierwszy w Wiecznym Mieście pojawią się dwie najbardziej czczone figury z andaluzyjskich procesji Wielkiego Tygodnia (Semana Santa): Santísimo Cristo de la Expiración, znany jako El Cristo del Cachorro z Sewilli – arcydzieło baroku andaluzyjskiego z 1682 r., niemal 2-metrowa figura niesiona na platformie przez 42 osoby oraz Matka Boża Nadziei z Malagi, unikalna figura kultu, również umieszczona na majestatycznej podstawie, niesiona przez 270 osób. Obie figury są wystawione w Bazylice św. Piotra od wtorku, 13 maja do soboty, 17 maja.

Struktura Wielkiej Procesji

Wielka procesja będzie miała dwie części, poruszające się różnymi trasami, które symbolicznie „spotkają się” na Circo Massimo.

Procesja główna, z udziałem ośmiu bractw, wyruszy o godz. 14:00 z Piazza Celimontana, przejdzie Via Claudia i Via Celio Vibenna aż do Circo Massimo, a następnie – zataczając pętlę – wróci do punktu wyjścia. Druga procesja, również o godz. 14:00, wyruszy z Largo Cavalieri di Colombo i przejdzie Viale delle Terme di Caracalla, kończąc wewnątrz Circo Massimo.

W niedzielę u Papieża na Placu św. Piotra

W niedzielę, 18 maja o godz. 10:00 na Placu św. Piotra, na zakończenie spotkania jubileuszowego, członkowie bractw wraz z towarzyszącymi im osobami wezmą udział – w tradycyjnych strojach – w uroczystej Mszy św. inaugurującej pontyfikat Papieża Leona XIV.