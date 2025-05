Jan Paweł II: Kaplica Sykstyńska oślepia nas blaskiem i grozą

„Kaplica Sykstyńska jest miejscem, które dla każdego papieża kryje w sobie pamięć szczególnego dnia w jego życiu. W moim życiu był to 16 października 1978 r. Właśnie tu, w tej przestrzeni sakralnej, gromadzą się kardynałowie, czekając na objawienie woli Chrystusa co do osoby kolejnego Następcy św. Piotra”. Tak mówił Jan Paweł II 8 kwietnia 1994 r. Tego dnia odprawił w Kaplicy Sykstyńskiej Eucharystię z okazji odsłonięcia po czteroletnich renowacjach fresku Michała Anioła Sąd Ostateczny.

Krzysztof Bronk - Watykan Jan Paweł II o geniuszu Michała Anioła: wyraził to, co niewidzialne Sanktuarium teologii ciała Polski papież zauważył, że Kaplica Sykstyńska jest swoistym sanktuarium teologii ludzkiego ciała. „Jeśli świadczy o pięknie człowieka stworzonego przez Boga mężczyzną i niewiastą, to w tym świadectwie wyraża też w jakiś sposób nadzieję świata przemienionego wraz z Chrystusem zmartwychwstałym, a wcześniej jeszcze na górze Tabor". Sędzia żywych i umarłych Mówiąc o obrazach, które zdobią Kaplicę Sykstyńską, Jan Paweł II zauważył, że wprowadzają nas one w świat treści objawionych. „Równocześnie wywołują wyznanie wiary w Chrystusa zmartwychwstałego, który w ostatnim dniu jako najwyższy sędzia przyjdzie sądzić żywych i umarłych". „Wobec Sądu Ostatecznego stajemy, jak gdyby oślepieni, zarówno blaskiem, jak i grozą" – mówił Papież. To tu działa Duch podczas konklawe Papież przypomniał, że to właśnie w tym sakralnym miejscu, dokonuje się wybór następcy Piotra. „To tutaj usłyszałem z ust mojego dawnego rektora znamienne słowa: Magister adest et vocat te - Nauczyciel przyszedł i woła cię. To również tu powiedział do mnie kardynał prymas Stefan Wyszyński: 'Jeżeli wybiorą, proszę nie odmawiać'. Tu więc w duchu posłuszeństwa wobec Chrystusa i w zawierzeniu w stosunku do Jego Matki przyjąłem wybór konklawe, oświadczając wobec kardynała kamerlinga, kard. Villota gotowość służenia Kościołowi. Tak oto Kaplica Sykstyńska raz jeszcze stała się w obliczu całego Kościoła miejscem działania Ducha Świętego, który ustanawia w Kościele biskupów i ustanawia w sposób szczególny tego, który ma być Biskupem Rzymu i Następca św. Piotra".