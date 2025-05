Przed konklawe odbędą się jeszcze 2 kongregacje generalne

Zakończyła 10. kongregacja generalna – pierwsza z dwóch, które przewidziane są dzisiejszego dnia. Podsumowując ją, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, podkreślił, że rozmowy przebiegają w taki sposób, aby każdy z kardynałów miał możliwość zabrania głosu. Przedstawił też najnowsze informacje dotyczące przygotowań logistycznych do konklawe.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Różnorodność poruszanych tematów

Jak poinformował Matteo Bruni, podczas przedpołudniowej 10. kongregacji generalnej, obecnych było 179 kardynałów, w tym 132 spośród 133 elektorów, którzy są już w Rzymie. Podczas spotkania wysłuchano 26 wystąpień, dotyczących m.in. zagadnień prawnych, roli Państwa Miasta Watykanu, misyjności Kościoła, roli Caritas w pomocy ubogim. Podkreślono duże zainteresowanie ze strony mediów, mowa też była o wyzwaniach związanych z przekazywaniem wiary, ochroną Stworzenia i wojnami, które dzielą świat.

Kardynałowie wyrazili również zaniepokojenie z powodu podziałów w Kosciele. Nawiązywali do dziedzictwa Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza do konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum. Mówili o wyzwaniach związanych z rozeznawaniem powołania i sytuacją rodzin, m.in. w kontekście wychowania dzieci. W kontekście synodalności, mówiono też o zaangażowaniu kobiet we wspólnocie Kościoła.

Nadzieje związane z papieżem

Dyrektor watykańskiego Biura Prasowego wyjaśnił również, że jeśli chodzi o kolejnego Następcę św. Piotra, wielu kardynałów oczekuje, że będzie on pasterzem bliskim ludowi, który będzie „bramą do komunii”, jednocząc wszystkich wokół Eucharystii.

Przygotowania logistyczne

Zarówno w miejscach zakwaterowania, jak też w Kaplicy Sykstyńskiej prace przygotowawcze dobiegają końca. Dziekan Kolegium Kardynalskiego poinformował, że w sobotę popołudniu kardynał kamerling przydzielił, drogą losowania, pokoje wszystkim uczestnikom konklawe. Zostaną oni zakwaterowani w Domu św. Marty oraz w sąsiadującym z nim tzw. „starym Domu św. Marty”. Od jutra rana kardynałowie będą mogli zająć przydzielone im pokoje. Między miejscem zakwaterowania a Pałacem Apostolskim będą mogli poruszać się pieszo, a trasa ta zostanie odpowiednio zabezpieczona.

Dziś o 17.30 odbędzie się zaprzysiężenie spowiedników, członków służb i personelu, który będzie miał dostęp do kardynałów w trakcie konklawe. W tym gronie są też kobiety.

Kolejna kongregacja generalna zaplanowana jest na dzisiejsze popołudnie, zaś ostatnia – dwunasta - na wtorkowy poranek.