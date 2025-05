Czarny dym, nie wybrano papieża

Nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się czarny dym. Oznacza to, że uczestniczący w konklawe kardynałowie, nie wybrali na porannej sesji nowego papieża.

Krzysztof Bronk - Watykan

Teraz kardynałowie udadzą się do Domu św. Marty na obiad. Ponownie powrócą do Kaplicy Sykstyńskiej o godz. 16.30. Godzinę później można oczekiwać na biały dym nad Kaplicą Sykstyńską, jeśli wybór zostanie dokonany. W przeciwnym wypadku o rezultacie głosowania, pozytywnym bądź negatywnym, dowiemy się ok. godz. 19.30.