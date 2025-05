Amerykańska Fundacja Papieska: 14 mln dolarów dla potrzebujących w ponad 60 krajach

Fundacja Papieska z USA ogłosiła przyznanie 14 milionów dolarów na granty i pomoc humanitarną. Środki zostaną przeznaczone na 116 projektów w ponad 60 krajach. Misją organizacji jest odpowiadanie na prośby Następcy św. Piotra i wspieranie Kościoła tam, gdzie potrzeby są największe.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Karol Darmoros

14 milionów dolarów dla potrzebujących

Fundacja Papieska, amerykańska organizacja charytatywna wspierająca inicjatywy Ojca Świętego w krajach rozwijających się, ogłosiła przeznaczenie 10 milionów dolarów na granty realizujące projekty pomocowe rozpoznane wcześniej przez Watykan. Dodatkowo 4 miliony dolarów trafią na pilną pomoc humanitarną w ramach funduszu misyjnego.

Wsparcie obejmie m.in. dostęp do czystej wody, budowę i remonty szkół, renowację kościołów i seminariów, budowę placówek zdrowotnych, a także opiekę nad starszymi kapłanami. „Te inwestycje są sercem naszej misji, by nieść miłość Chrystusa najbardziej potrzebującym” – powiedział Edward (Ward) Fitzgerald III, nowo wybrany prezes Fundacji. Przewodniczącym Rady Powierniczej został natomiast arcybiskup Nowego Jorku, kardynał Timothy Roland.

Jubileuszowa pielgrzymka

Zarówno kard. Dolan, jak i Ward Fitzgerald III biorą udział w trwającej w tych dniach pielgrzymce do Rzymu, związanej z Rokiem Jubileuszowym. Ponad 80 członków Fundacji, tzw. Szafarzy świętego Piotra, wraz z rodzinami przekroczy Święte Drzwi czterech bazylik papieskich: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej oraz św. Pawła za Murami.

Członkowie Papieskiej Fundacji przechodzą przez Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra

„Ewangelia św. Mateusza uczy nas: ‘Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili’” – powiedział kardynał Timothy Dolan. Jak dodał, w świecie pogłębiających się różnic ekonomicznych, Szafarze świętego Piotra poważnie traktują swoją odpowiedzialność, by „wiarą i współczuciem służyć ubogim i bezbronnym”.

Nowo wybrany prezes Papieskiej Fundacji Ward Fitzgerald III podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News, że ta organizacja jest prowadzona przez Ducha Świętego i wolę papieża. Jak zaznaczył, celem Fundacji jest służenie misji pomocowej Ojca Świętego. „Za pontyfikatu papieża Franciszka był to szczególny czas docierania do ubogich. Miał on wielką miłość do nich i przez ostatnie lata, pod przewodnictwem Eustace’a Mity i kardynała Seana O’Malley’a, poświęciliśmy wiele czasu na służbę ubogim na całym świecie” - powiedział Ward Fitzgerald III.

Pielgrzymka Papieskiej Fundacji do Rzymu

Wsparcie dla edukacji i duchowieństwa

Poza grantami, Fundacja Papieska przeznacza corocznie 800 tysięcy dolarów na stypendia dla ponad 100 księży, sióstr zakonnych i seminarzystów. W ten sposób umożliwia im studia w Rzymie w ramach Programu Św. Jana Pawła II. Od początku działalności Fundacja przekazała już ponad 250 milionów dolarów na ponad 2800 projektów wskazanych przez papieży: Franciszka, Benedykta XVI i św. Jana Pawła II.

„Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować za możliwość studiowania. Dziś studiowanie jest nie tylko konieczne - jest niezbędne, ponieważ wyzwania dzisiejszego świata wymagają kompetentnych, dobrze wyszkolonych ludzi, którzy mogą udzielić prawdziwych odpowiedzi innym. Studiowałam katechetykę i duszpasterstwo młodzieży, a teraz jestem gotowa, aby odwdzięczyć się i służyć ludziom” - powiedziała s. Viviane Wela Mazalo, która kończy studia na Papieskim Wydziale Nauk Edukacyjnych Auxilium w Rzymie.

„Grupy, które studiują na różnych uczelniach w Rzymie, zdobywają wykształcenie akademickie i doktoraty z teologii i filozofii. Jesteśmy dumni, że ich podstawą jest wsparcie Papieskiej Fundacji, wiemy, że ich miłość do Kościoła jest pomnażana przez łaskę, jaką obdarzają ich Szafarze Świętego Piotra, członkowie Papieskiej Fundacji, przekazując im stypendia.” - zauważył Ward Fitzgerald III.

Członkowie Papieskiej Fundacji przy grobie Papieża Franciszka

Miłość Kościoła w działaniu

„Każdy grant, każde stypendium i każdy gest wsparcia to namacalny znak działania miłości Kościoła” – podkreślił David Savage, dyrektor wykonawczy Fundacji. „Poprzez wspólną misję wiary jednoczymy świeckich, duchowieństwo i hierarchów Kościoła we wspieraniu wizji Ojca Świętego – umacniania Kościoła na całym świecie i niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.” - dodał.