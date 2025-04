Watykan wydał serię znaczków pocztowych Sede Vacante

Znaczki Sede Vacante są ważne do czasu wyboru nowego papieża

W okresie wakatu na Stolicy Piotrowej watykańska Służba Poczty i Filatelistyki wydała serię znaczków pocztowych Sede Vacante MMXXV. Są one dostępne od poniedziałku, 28 kwietnia w urzędach pocztowych Watykanu, m.in. na Placu św. Piotra.

Wojciech Rogacin – Watykan

O wydaniu nowej serii znaczków poinformowała Dyrekcja Telekomunikacji i Systemów Informatycznych Watykanu, do której należy Służba Poczty i Filatelistyki. Seria filatelistyczna składa się ze znaczków czterech wartości: 1,25 euro, 1,30 euro, 2,45 euro i 3,20 euro.

Na czterech znaczkach przedstawiono baldachim Stolicy Apostolskiej podtrzymywany przez anioły, pod którym znajdują się skrzyżowane klucze. Na znaczkach widnieją napisy: „Sede Vacante MMXXV”, „Città del Vaticano” oraz oznaczenie odpowiedniej wartości.

Wydano również koperty sede vacante

Nowe znaczki będą dostępne w sprzedaży, do użytku pocztowego od poniedziałku, 28 kwietnia w urzędzie pocztowym na Placu św. Piotra oraz we wszystkich punktach Poczty Watykańskiej. Znaczki są przeznaczone do opłacania przesyłek pocztowych w czasie, kiedy nie ma papieża. Z chwilą wyboru Ojca Świętego, stracą ważność.

Oprócz serii filatelistycznej zostanie przygotowany specjalny folder, w którym zaprezentowane zostaną wszystkie cztery znaczki wraz z oficjalnymi kopertami pamiątkowymi i specjalnym stemplem okolicznościowym przygotowanym na tę okazję. Folder będzie dostępny od piątku, 2 maja.