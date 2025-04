Watykan: ogromny napływ wiernych i próśb o akredytacje prasowe

Blisko 20 tys. wiernych oddało już hołd Papieżowi Franciszkowi, modląc się w Bazylice Watykańskiej przy trumnie z jego ciałem. Z kolei do Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej napłynęło ok. 4 tys. wniosków o akredytację medialną.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Tłumy żegnają Papieża

Jak poinformowało watykańskie Biuro Prasowe, dziś między godz. 11.00 a 19.30 Bazylikę Watykańską nawiedziło już blisko 20. tys. osób, które pragnęły osobiście pożegnać Ojca Świętego Franciszka, modląc się przy trumnie z jego ciałem, wystawionej u stóp Ołtarza Katedry. Tłumy wciąż czekają w kolejce na Placu Świętego Piotra, w związku z czym rozważane jest przedłużenie godzin otwarcia świątyni, która pierwotnie miała pozostać otwarca do północy. Także ze strony mediów widoczne jest duże zainteresowanie – do tej pory do Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wpłynęło ok. 4 tys. wniosków o akredytację dziennikarską.

Wierni w Bazylice Watykańskiej, żegnający Papieża Franciszka (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kolejni kardynałowie przybywają do Rzymu

W dzisiejszej drugiej kongregacji generalnej wzięło udział 103 kardynałów, a więc blisko dwukrotnie więcej, niż wczoraj. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego i w intencji zmarłego Papieża. Kardynałowie, którzy nie byli obecni podczas wczorajszego spotkania, złożyli przysięgę wiernego stosowania się do norm, zawartych w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis. Zatwierdzono też porządek Mszy św. żałobnych, odprawianych w Bazylice Watykańskiej podczas novemdiales – dziewięciodniowej żałoby, począwszy od dnia papieskiego pogrzebu – a mistrz papieskich ceremonii liturgicznych abp Diego Ravelli opublikował komunikat w tej sprawie.

Kardynałowie zebrani podczas kongregacji generalnej (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Modlitwa różańcowa u Matki Bożej Większej

Każdego wieczoru o godz. 21.00, aż do soboty włącznie, w Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany Papież Franciszek, będzie odprawiane nabożeństwo różańcowe. Do soboty będzie się ono odbywało przed świątynią, zaś w sobotni wieczór – w jej wnętrzu, gdzie spocznie już trumna z ciałem Ojca Świętego.