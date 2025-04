W Rzymie doświadczają ciągłości Kościoła

Przybyli do Wiecznego Miasta jako pielgrzymi nadziei. W rozmowie z mediami watykańskimi wskazali, że chcą pogłębić wiarę, szczególnie w wymiarze doświadczenia Kościoła; umocnić nadzieję oraz powołania do kapłaństwa. We wtorek, 29 kwietnia 23-osobowa grupa z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Radomskiej modliła się przy grobie św. Jana Pawła II.

ks. Marek Weresa - Watykan Ks. Marek Adamczyk, rektor seminarium wskazał, że czas ich pielgrzymki, który przypadł akurat na okres żałoby po śmierci Papieża Franciszka, przypomina o trwałości Kościoła. Jednocześnie jako wspólnota seminaryjna doświadczają ciągłości pokoleń w przekazie bogactwa wiary. „Mam świadomość ogromnego dziedzictwa, które Papież nam zostawił, którego być może nawet nie dostrzegamy i do którego jeszcze nie dojrzeliśmy, ale które musimy odkrywać" - dodał Szymon Figurski, kleryk IV roku radomskiego seminarium. Człowiek drogą Kościoła Ks. rektor powiedział, że Papież Franciszek dla młodych alumnów, jak i formatorów zostawił umiejętność rozeznawania oraz osobistej modlitwy. Ponadto jest wzorem w okazywaniu bliskości człowiekowi oraz poszukiwania tych, którzy są daleko na peryferiach. „Szukał sposobów dojścia do człowieka, jakby wpisując się w słowa Jana Pawła II, że to «człowiek jest drogą Kościoła»" - zaznaczył ks. Adamczyk. Miejsce w Kościele Szymon Figurski wspominając pontyfikat Papieża Franciszka, powiedział, że lata papieskiej posługi Franciszka to czas jego dojrzewania w wierze, rozwoju świadomości i wiedzy o Kościele. „Papież przypomina, że Kościół jest otwarty dla wszystkich; że niezależnie od tego, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, to w kościele jest dla nas miejsce" - zaznaczył Szymon Figurski. Dodał, że jest to także wskazanie dla duszpasterzy, kapłanów, aby „pachnieć owcami".