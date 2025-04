2022.11.13 Papież Franciszek podczas obiadu z ubogimi (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Ubodzy i głowy państw – świat szykuje się na pożegnanie Franciszka

Ok. 50 prezydentów i 10 monarchów potwierdziło obecność podczas Mszy św. pogrzebowej Papieża Franciszka. W sumie do Watykanu przybędzie co najmniej 130 delegacji państwowych. Z kolei przed Bazyliką Matki Bożej Większej hołd Ojcu Świętemu, oddadzą przedstawiciele m.in. osób bezdomnych, więźniów i migrantów.

Vatican News Delegacje państwowe z całego świata Jak poinformował watykański Sekretariat Stanu, swój udział w uroczystościach pogrzebowych Papieża Franciszka zapowiedziało już 130 delegacji państwowych, wśród których jest ok. 50 prezydentów i 10 monarchów. Będą oni obecni podczas Mszy św., która rozpocznie się na Placu Świętego Piotra o godz. 10.00 w sobotę, 24 kwietnia i po której nastąpi odprowadzenie trumny z ciałem Ojca Świętego do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie złożona w grobie. Przedstawiciele peryferii Z kolei przed wejściem do Bazyliki Matki Bożej Większej będzie obecna grupa 40 osób, reprezentująca różnego rodzaju peryferia społeczne, m.in. migranci i osoby bezdomne. „Będą tam również więźniowie, których [Papież] spotkał przy otwarciu Drzwi Świętych w Rebibbii. To wzruszający wybór, ponieważ Ojciec Święty zostanie powitany przez Matkę, którą tak bardzo kochał, i przez umiłowane dzieci, które utworzą wokół niego krąg" – mówi bp Benoni Ambarus, odpowiedzialny w Konferencji Episkopacie Włoch za posługę miłosierdzia. To właśnie on towarzyszył Ojcu Świętemu 26 grudnia podczas otwarcia Drzwi Świętych w rzymskim więzieniu Rebibbia i z jego inicjatywy ubodzy i zmarginalizowani, o których przez cały pontyfikat szczególnie troszczył się Papież Franciszek, pożegnają go tuż przed złożeniem jego ciała do grobu. Każdy z nich będzie trzymał w dłoni białą różę – symbol wdzięczności i pożegnania.