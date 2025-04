Trwają zapisy na Jubileusz misjonarzy cyfrowych

28 i 29 lipca w Rzymie odbędzie się jubileusz dedykowany katolickim influencerom i ewangelizatorom internetowym, na które wciąż można się zapisać. To historyczne wydarzenie zgromadzi cyfrowych ewangelizatorów z całego świata, by wspólnie się modlić, dzielić doświadczeniami i umacniać w misji głoszenia Chrystusa w sieci.

Sebastián Sansón Ferrari – Watykan

W związku z tym wydarzeniem organizatorzy uruchomili oficjalną stronę internetową, na której każdy zainteresowany może znaleźć wszystkie potrzebne informacje, zapoznać się z różnymi formami uczestnictwa i zapisać się na wydarzenie https://www.digitalismissio.org/ , które pod koniec lipca odbędzie się w Rzymie i Watykanie.

Jak zapewniają organizatorzy, to jubileuszowe spotkanie jest wyjątkową okazją, by zgromadzić osoby, które za pośrednictwem platform cyfrowych głoszą Ewangelię w kreatywny i gorliwy sposób. Będzie ono okazją do dzielenia się doświadczeniami, formacji oraz wspólnego odnowienia zaangażowania w ewangelizację, która dociera także do osób, oddalonych od Kościołai jego struktur.

Bogaty program obchodów

Jubileuszowe spotkanie rozpocznie się w poniedziałek 28 lipca Mszą świętą powitalną i inaugurującą wydarzenie. W ciągu dnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w trzech warsztatach poświęconych różnym aspektom ewangelizacji cyfrowej, które dostarczą im konkretnych narzędzi i pomogą wzmocnić ich działalność online. Dzień zakończy się czuwaniem modlitewnym oraz liturgią pokutną w Bazylice św. Piotra – jako znak duchowej odnowy i komunii z Kościołem powszechnym.

We wtorek 29 lipca ewangelizatorzy wyruszą w pielgrzymce do Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej, w której następnie wezmą udział we Mszy św.. Po południu odbędzie się cyfrowe wydarzenie „Misjonarze nadziei online”, którego celem będzie połączenie się z tymi, którzy nie mogą być obecni osobiście. W tym samym duchu Kościoły lokalne na całym świecie są zaproszone do organizowania równoległych wydarzeń, tworząc globalną sieć ewangelizacji – zarówno w rzeczywistym świecie, jak i cyfrowo.

Święto kreatywności

Kulminacyjnym punktem tego jubileuszowego spotkania będzie Catholic Influencers Festival, zaplanowany na godzinę 19.00 we wtorek.

W ramach przygotowań organizatorzy zaplanowali comiesięczne spotkania na Zoomie, odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, od marca do czerwca, o godz. 16:00 czasu włoskiego. Będzie to dla cyfrowych twórców okazja do dzielenia się pomysłami i wspólnych przygotowań do Jubileuszu.

Jak podkreśla ks. Lucio Ruiz, sekretarz Dykasterii ds. Komunikacji, ten proces przygotowania jest kluczowy, aby nikt nie został pominięty. Jubileusz jest „dla wszystkich, wszystkich, wszystkich” – nie jest to inicjatywa zarezerwowana dla elity, ale otwarte, wspólnotowe i głęboko synodalne zaproszenie, zgodne z duchem Ewangelii i apelem Papieża Franciszka, by być Kościołem w drodze – także w świecie cyfrowym.