Stolica Apostolska: Konieczność pilnego powrotu na ścieżkę rozbrojenia

W przemówieniu do Komisji ds. Rozbrojenia ONZ na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Gabriele Caccia stwierdził, że logika odstraszania jest przeszkodą dla pokoju i przyczyną podziałów. Przypomniał apel papieża Franciszka o promowanie dialogu włączającego, zdolnego do zaangażowania nawet „najbardziej niewygodnych” rozmówców.

Edoardo Giribaldi - Watykan

Rozwiązania militarne nie są skuteczną odpowiedzią na rosnącą niestabilność polityczną w różnych regionach świata. Cykl gromadzenia broni i „logika odstraszania” są przedsionkiem podejrzeń i podziałów, które oddalają społeczność międzynarodową od perspektywy trwałego pokoju. Dlatego konieczne jest wznowienie, z nową pilnością, drogi rozbrojenia, również w dialogu z rozmówcami, którzy mogą być „niewygodni”.

Takie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej, wyrażone przez jej stałego obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, abp Gabriele Caccia, w przemówieniu do Komisji ds. Rozbrojenia, w ramach 79. Zgromadzenia Ogólnego organizacji, które odbyło się w Nowym Jorku 8 kwietnia.

Erozja dialogu i współpracy

Zmiana paradygmatu przyjęta przez „wiele państw”, które są coraz bardziej zorientowane na rozwiązania militarne w celu ochrony swojej suwerenności i interesów, wiąże się ze znacznym kosztem – wskazywał abp Caccia. Chodzi nie tylko o koszt ekonomiczny, ale też o „erozję multilateralizmu, dialogu i współpracy międzynarodowej, które od dawna są podstawą naszych wspólnych wysiłków”.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przypomniał słowa papieża Jana XXIII, zawarte w encyklice Pacem in terris. Już w 1963 r. papież zauważył, że wyścig zbrojeń był uzasadniany faktem „że jeśli pokój jest dziś możliwy, może to być tylko pokój oparty na równowadze sił. Dlatego też, jeśli jedna wspólnota polityczna się zbroi, inne wspólnoty polityczne muszą dotrzymać jej kroku i również się zbroić”. Słowa te głęboko rezonują nawet dzisiaj, oddalając świat od trwałego pokoju, jak wskazał obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

Przestrzeganie traktatów przeciwko broni nuklearnej

W świetle „niepokojącej” perspektywy możliwego konfliktu nuklearnego, abp Caccia potwierdził wezwanie do ponownego pilnego wejścia na ścieżkę rozbrojenia. Nawiązując do słów Papieża Franciszka, powtórzył, że broń masowego rażenia stanowi mnożnik ryzyka, który daje jedynie iluzję pokoju. Posiadanie takiej broni jest nadal uzasadniane logiką odstraszania, „pomimo zmieniającego się charakteru i złożoności konfliktów oraz niezaprzeczalnej prawdzie, że każde użycie tej broni miałoby katastrofalne konsekwencje humanitarne i środowiskowe”. Stolica Apostolska wzywa zatem do przystąpienia do Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW) i Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Dialog także z „niewygodnymi” rozmówcami

Kolejnym tematem poruszonym przez arcybiskupa Caccię były nowe technologie i ich wpływ na budowanie pokoju. Również w tym kontekście ponowiono apel Papieża Franciszka o ustanowienie „ram legislacyjnych” w celu sprostania wyzwaniom, takim jak między innymi pojawienie się sztucznej inteligencji. Rozwiązania, które według Papieża mogą być realizowane tylko poprzez powołanie dyplomacji, zdolne do wspierania „dialogu ze wszystkimi, w tym z tymi rozmówcami, którzy są uważani za bardziej niewygodnych lub którzy nie uważają się za uprawnionych do negocjacji. Jest to jedyny sposób na zerwanie łańcuchów nienawiści i zemsty, które więzią i rozładowują urządzenia ludzkiego egoizmu, pychy i dumy, które są korzeniem każdej wojowniczej woli, która niszczy”.