Siostry ze Zgromadzenia Św. Elżbiety na dniach formacyjnych w Rzymie

Uczestnictwem we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II siostry ekonomki ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety uwieńczyły swoje spotkanie formacyjno-szkoleniowe w Rzymie. Uczestniczyły w wykładach na tematy ekonomiczne oraz w formcji duchowej.

Wojciech Rogacin - Watykan

„To były bardzo owocne dni. Uczestniczyłyśmy w szkoleniu formacyjnym w sensie praktycznym, ale również duchowym. Słuchaliśmy wielu wykładów na tematy ekonomiczne, ale rozważaliśmy zagadnienia wiary. Dlatego wyjeżdżamy stąd bardzo ubogacone duchowo” – powiedziała Vatican News Przełożona Zgromadzenia, siostra Rafaela Fischbach.

Zgromadzenie posługuje zgodnie z charyzmatem, wyrażającym się w słowach Jezusa z Ewangelii: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). „Posługujemy osobom najbardziej potrzebującym. Siostry pracują w ochronkach, domach dziecka, posługują wśród chorych w wielu miejscach w Polsce i na świecie” – dodaje siostra Katarzyna Mróz, uczestniczka spotkania.

Po błogosławieństwo przy grobie św. Jana Pawła II

Jak dodaje siostra Katarztna Mróz, uczestniczka spotkania, na szkolenie przyjechały siostry z różnych stron świata: z Brazylii, Tanzanii, Rosji i z wielu miejsc w Polsce. Przybyło 12 sióstr ekonomek oraz Zarząd Generalny, łącznie 19 sióstr. „Modlimy się przy grobie Jana Pawła II o błogosławieństwo dla naszych wspólnot i działań, które prowadzimy” – dodała s. Mróz.

Siostra Rafaela Fischbach dodała, że szczeglne emocje wywołał udział we Mszy świętej przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. „Myślę, że u każdego Polaka i każdej Polki wywołuje to wielkie emocje. Dla nas jest to takie uwieńczenie tych dni. Jesteśmy za to wdzięczne najpierw Panu Bogu, ale także ludziom, którzy nam to umożliwili” – dodała.