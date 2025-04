Polacy dziękowali za pontyfikat św. Jana Pawła II podczas czwartkowej Mszy św.

Gromadzimy się przy grobie świadka wiary, jakim dla nas wszystkich jest św. Jan Paweł II. I tu przy grobie świadka wiary słuchamy słowa, które mówi bardzo mocno, na czym wiara polega - wskazał kard. Grzegorz Ryś podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

„Wierzący to jest ktoś, w kim trwa Słowo Boże. Jezus wyrzuca swoim rozmówcom, że Słowo Boże w nich nie trwa - podkreślił kard. Ryś, nawiązując do Ewangelii z dnia. - Wiara rodzi się ze słuchania Słowa, z przyjęcia Słowa”.

Słyszeć Słowo i trwać w nim

Jezus mówił, że nie wystarczy badać Pisma, ale trzeba słyszeć Słowo, które potem w nas trwa. „Każdy z nas niech się zapyta, gdzie jest jego Biblia. Kiedy ostatnio wyjął ją z półki? W jaki sposób ją otwiera? Kiedy ostatnio całowałem moją Biblię? I ile z tego Słowa, które czytam, zostaje we mnie?” - stawiał pytania metropolita łódzki.

Kard. Ryś zaznaczył, że w człowieku prawdziwie wierzącym trwa miłość Boża. „Nie chodzi o to, czy kochasz, tylko czy kochasz miłością Bożą, która w tobie trwa. Są ludzie, których potrafimy kochać tylko z Bogiem. Jeśli nie nawrócimy się na Boże patrzenie na nich, na Boże myślenie o nich, nigdy nie będziemy ich kochać” - podkreślił kardynał. Przypomniał słowa szkockiego filozofa i teologa Dunsa Szkota, który mówił o tym, że Pan Bóg szuka „współkochających”. „Nie wystarczy, że kogoś kocham. Potrzebuję współkochać razem z Bogiem” - wyjaśnił kard. Ryś i dodał, że taka miłość pozwala kochać nawet nieprzyjaciół.

2025.04.03 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (fot. ks. Marek Weresa)

Niewiara to nie ateizm, ale pycha

Następnie metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, czym jest niewiara. „Nie polega na tym, że myślisz, że Boga nie ma” - mówił kard. Grzegorz Ryś. Nawiązał do pierwszego czytania z liturgii słowa, gdzie jest mowa o złotym cielcu, którego wykonali Izraelici i oddawali mu cześć. „To nie jest portret Boga. Bóg nie jest złotem i Bóg nie jest bykiem. Bóg jest barankiem i Bóg jest ubóstwem. Złoty cielec to jest nasz autoportret” - wskazał kaznodzieja.

Jak podkreślił kard. Ryś, można mówić, że się wierzy, a de facto być niewierzącym. „Niewiara to nie jest ateizm, niewiara to jest pycha. Jeśli od siebie wzajemnie szukamy chwały, to znaczy, że Bóg w naszym życiu nie jest chwalebny. Nie jest pierwszy, nie jest najważniejszy, nie waży najwięcej. Pycha jest najgorszym przejawem bałwochwalstwa” - wskazał metropolita łódzki.

2025.04.03 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (fot. ks. Marek Weresa)

70 kapłanów w koncelebrze

Jak w każdy czwartek, Msza św., którą koncelebrowało około 70 kapłanów zgromadziła wielu uczestników, pielgrzymów przybyłych do Włoch z okazji Roku Jubileuszowego. Koncelebrowali również kard. Konrad Krajewski – jałmużnik papieski, abp Tadeusz Wojda – metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski oraz bp Krzysztof Nykiel – regens Penitencjarii Apostolskiej. Eucharystia była sprawowana dzień po 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, dlatego była szczególną okazją do dziękczynienia za jego pontyfikat.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II