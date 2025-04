Kim są kardynałowie, którzy wybiorą papieża?

W gronie, które 7 maja zbierze się na konklawe, jest 53 kardynałów z państw Europy, 37 pochodzących z obu Ameryk, 23 Azjatów, 18 pochodzących z krajów Afryki oraz 4 z Oceanii. Najmłodszym jest 45-letni kard. Mykola Bychok, grekokatolik posługujący w Australii. Zaś najstarszym jest hiszpański purpurat kard. Carlos Osoro Sierra, który ukończył 79 lat. 12 państw będzie po raz pierwszy reprezentowanych przez kardynałów, którzy są ich rdzennymi mieszkańcami.

Tiziana Campisi – Watykan

W gronie 135 kardynałów uprawnionych do wyboru 267. Następcy św. Piotra są przedstawiciele 71 państw z 5 kontynentów. Reprezentują oni 17 krajów Afryki, 15 obu Ameryk, 17 państw azjatyckich, 18 europejskich i 4 należące do Oceanii.

Kościół z 12 państw będzie też po raz pierwszy reprezentowanych przez kardynałów, którzy są ich rdzennymi mieszkańcami. To kard. Chibly Langlois z Haiti, kard. Arlindo Furtado Gomes z Wysp Zielonego Przylądka, kard. Dieudonné Nzapalainga z Republiki Środkowej Afryki, kard. John Ribat z Papui-Nowej Gwinei, kard. Sebastian Francis z Malezji, kard. Anders Arborelius ze Szwecji, kard. Jean-Claude Hollerich z Luksemburga, kard.Virgilio do Carmo da Silva z Timoru Wschodniego, kard. William Seng Chye Goh z Singapuru, kard. Adalberto Martínez Flores z Paragwaju, kard. Stephen Ameyu Martin Mulla z Sudanu Południowego oraz kard. Ladislav Nemet z Serbii.

Łącznie w gronie elektorów jest 53 kardynałów europejskich, 37 pochodzących z obu Ameryk (16 północnoamerykańskich, 4 z Ameryki Środkowej i 17 z Ameryki Południowej), 23 Azjatów, 18 pochodzących z krajów Afryki oraz 4 z Oceanii.

Elektorzy kreowani przez ostatnich trzech papieży

Najmłodszym spośród elektorów jest 45-letni kard. Mykola Bychok, grekokatolik posługujący w Australii. Zaś najstarszym jest hiszpański purpurat kard. Carlos Osoro Sierra, który ukończył 79 lat. Aż 13 kardynałów urodziło się w 1947 r. W 1970 r. urodził się jedynie kard. Baldasser Reina, w 1971 r. tylko kard. Leo Frank, zaś jedynym z rocznika 1972 jest kard. Rolandas Makrickas.

W gronie elektorów wciąż jest 5 kardynałów, kreowanych przez św. Jana Pawła II: francuski purpurat kard. Philippe Barbarin, Chorwat kard. Jospi Bozanić, Węgier kard. Péter Erdő, kard. Vinco Pulić z Bośni i Hercegowiny oraz pochodzący z Ghany kard. Peter Turkson. Kardynałów elektorów kreowanych przez Benedykta XVI – 22, zaś tych, którzy dołączyli do grona Kolegium Kardynalskiego z woli Papieża Franciszka – 108.

Kardynałowie zakonnicy

33 spośród kardynałów elektorów jest członkami zgromadzeń zakonnych. Najwięcej, bo aż pięciu spośród nich, to salezjanie (kard. Charles Maung Bo, kard. Virgilio Do Carmo da Silva, kard. Ángel Fernández Artime, kard. Cristóbal López Romero, kard. Daniel Sturla Berhouet). Czterej są członkami Zakonu Braci Mniejszych, czyli franciszkanów (kardynałowie Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler i Leonardo Steiner). Również czterech jest jezuitami (kardynałowie Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny, Jean-Claude Höllerich i Ángel Rossi). Trzej kardynałowie to franciszkanie konwentualni (kard. François-Xavier Bustillo, kard. Mauro Gambetti i kard. Dominique Mathieu).

W gronie wybierającym przyszłego papieża jest też dwóch redemptorystów (kard. Mykola Bychok i kard. Joseph Tobin) oraz dwóch werbistów (kard. Tarcisio Kikuchu i kard. Ladislav Nemet). Dominikanami są natomiast kardynałowie Timothy Peter Joseph Radcliffe oraz Jean-Paul Vesco. Kard. Robert Prevost jest augustianinem, kard. Fridolin Ambongo Besungu – kapucynem, kard. Anders Arborelius – karmelitą bosym. Z kolei kard. Orani João Tempesta jest cystersem, kard. Vicente Bokalic Iglic i kard. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, należą do zgromadzenia Księży Misjonarzy, Gérald Lacroix do Instytutu Świeckiego Piusa X. Kard. Giorgio Marengo to Misjonarz Matki Bożej Pocieszenia, zaś kard. John Ribat jest Misjonarzem Najświętszego Serca Jezusowego. Kard. Fabio Baggio to skalabrynianin, a kard. Dieudonné Nzapalainga należy do zgromadzenia duchaczy.

Wiadomo, że dwóch kardynałów elektorów nie przyjedzie na konklawe z powodów zdrowotnych. Informację tę przekazało Biuro Prasowe Stoilcy Apostolskiej po zakończeniu dzisiejszej kongregacji generalnej.