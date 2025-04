Oblicza Ewangelii: Papież opowiada historię wdowy z Nain

Vatican News przedstawia 18 odcinków, które składają się na program zredagowany przez Dykasterię ds. Komunikacji we współpracy z Watykańską Biblioteką Apostolską, Muzeami Watykańskimi i Rai Cultura, który był emitowany w najlepszym czasie antenowym w Niedzielę Wielkanocną 2022 r. w Rai Uno. Papież Franciszek opowiada o niektórych spotkaniach Jezusa. Autorami programu są Andrea Tornielli i Lucio Brunelli, reżyserem i autorem zdjęć jest Renato Cerisola, a oryginalną muzykę skomponował Michelangelo Palmacci. „W czasie, gdy Papież przechodzi rekonwalescencję i rzadko słyszymy jego głos”, wyjaśnia Andrea Tornielli, dyrektor programowy watykańskich mediów, ”jest to sposób na powrót do słuchania go i odkrywania najpiękniejszych stron jego magisterium, w których mówi o Jezusie".

