O godz. 9 wznowienie kongregacji, kardynałowie muszą ustalić datę konklawe

Po dwudniowej przerwie na pogrzeb Papieża Franciszka, dziś rano o godz. 9 przybyli do Rzymu kardynałowie spotkają się na piątej kongregacji generalnej. Jedną z najpilniejszych decyzji jest wyznaczenie daty konklawe. Kaplica Sykstyńska została zamknięta dla zwiedzających.

Krzysztof Bronk – Watykan

Decyzja o konklawe należy do kardynałów

Po śmierci papieża w okresie tak zwanego sede vacante to właśnie ogół kardynałów, uczestniczących w kongregacjach generalnych podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące bieżącego życia Kościoła. Na kongregacjach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu ustalano szczegóły dotyczące pogrzebu Papieża Franciszka. Teraz uwaga kardynałów skupi się na organizacji konklawe, a w pierwszym rzędzie na ustaleniu jego daty. Powinno się ono rozpocząć między piętnastym a dwudziestym dniem po śmierci papieża, czyli między 5 a 10 maja. Kaplica Syksytyńska, w której zostanie wybrany nowy papież, już od dziś jest zamknięta dla zwiedzających.

Z myślą o nowym pontyfikacie

Kardynałowie uczestniczący w kongregacjach generalnych wypowiadają się również na temat sytuacji w Kościele i w świecie. Jest to okazja, by przygotować się do wyboru nowego papieża i ustalić priorytety nowego pontyfikatu. Franciszek wielokrotnie przyznawał, że na program jego pontyfikatu duży wpływ miało to, co usłyszał od innych kardynałów na kongregacjach poprzedzających konklawe.