Narasta agresja wobec duchownych w Polsce. "To nie jest marginalne zjawisko"

Połowa księży w Polsce doświadczyła w ostatnim roku agresji – wynika z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK). Badanie pokazuje, że przemoc wobec duchownych przybiera różne formy – od słownych ataków po fizyczne napaści, a także ataki na miejsca kultu. 85% badanych uważa, że agresja wobec kapłanów nasiliła się w ostatniej dekadzie. Do tego księża czują się mniej bezpiecznie, poruszając się w stroju duchownego.

Tomasz Zielenkiewicz

Jak wynika z badania, najczęstszym przejawem agresji są szyderstwa, groźby i wyzwiska, których doświadczyło ponad 40 proc. ankietowanych księży. Co trzeci duchowny zetknął się z agresją w internecie, co wskazuje na znaczącą rolę przestrzeni cyfrowej w eskalacji przemocy. Fizyczne ataki dotknęły niewielkiego odsetka księży, ale ich występowanie potwierdza realne zagrożenie.

Blisko połowa księży w Polsce doświadczyła w ostatnim roku agresji – podkreśla dr Karol Leszczyński z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. „Można więc powiedzieć, że jest to zjawisko powszechne jeśli połowa osób na tak zadane pytanie oświadcza, że doświadczyła tego typu zachowań. To oznacza, że mamy do czynienia z powszechnym występowania agresji. Podkreślam, że mówimy tylko o ostatnich 12 miesiącach przed badaniem” – zaznaczył.

Najczęstszą formą była agresja słowna wobec księdza. „To, co jest charakterystyczne dla ankietowanych to niska skłonność do zgłaszania tych zjawisk. Jedynie niecałe 19 procent zgłasza te incydenty, w większości przypadków uznając, że nie było to wystarczająco poważne, żeby zawiadamiać władze” – dodał dr Leszczyński. Jeśli już księża zgłaszają, to głównie do władz świeckich, czyli do organów państwa, a tylko część do władz kościelnych. Głównym powodem, na jaki wskazali ankietowani, było bagatelizowanie zdarzeń lub niechęć do formalności. Część księży wskazała również na brak zaufania do organów ścigania.

Dr Leszczyński podczas prezentacji raportu mówił też o poczuciu bezpieczeństwa księży. „Na terenie swojej parafii księża czują się raczej bezpiecznie, czy zdecydowanie bezpiecznie. Tak odpowiedziało 90 proc. badanych. Niewiele mniej poza parafią” – wskazał. Poczucie zagrożenia wzrasta jednak ponad dwudziestokrotnie poza swoją parafią, gdy księża są w stroju duchownym.

Z raportu ISKK wynika, że przestrzeń cyfrowa stała się istotnym miejscem przejawów agresji wobec duchownych. Aż 33,6 proc. księży doświadczyło w ostatnim roku ataków w internecie, w tym hejtu, mowy nienawiści czy fałszywych oskarżeń. Anonimowość i brak konsekwencji w sieci sprzyjają eskalacji tego typu zachowań. Duchowni wskazują, że negatywny wizerunek kreowany w mediach społecznościowych przekłada się na realne zagrożenie i pogarsza ich poczucie bezpieczeństwa.



Niepokojące są również dane dotyczące ataków na obiekty sakralne. Niemal co piąty ksiądz zgłosił incydenty związane z niszczeniem kościołów lub innych miejsc kultu, a część respondentów wskazała na zakłócanie nabożeństw czy dewastację grobów.



Zdaniem respondentów, głównymi przyczynami agresji są negatywny wizerunek duchowieństwa w mediach oraz narastające napięcia społeczno-polityczne. Ponad 85 proc. księży uważa, że poziom przemocy wobec nich wzrósł w ostatniej dekadzie.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)