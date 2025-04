Jan Paweł II przekazuje młodym krzyż Światowych Dni Młodzieży 1984

Na ŚDM Jan Paweł II sam pokazał, co to znaczy otworzyć drzwi Chrystusowi

W Światowych Dniach Młodzież w sposób praktyczny wyrażało się to, co Jan Paweł II powiedział już w swej pierwszej homilii: Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim abp Renato Boccardo, który w latach 1992-2001 był odpowiedzialny za organizację ŚDM.

Krzysztof Bronk i Delphine Allaire - Watykan Duszpasterskie doświadczenia z Polski Podkreśla, że Jan Paweł II przeniósł na grunt Kościoła powszechnego własne doświadczenia duszpasterskie z Krakowa, przekonanie, że młodzieży nie wolno zostawić samej, lecz trzeba jej towarzyszyć, bo młodość nie jest tylko jednym z etapów ludzkiego życia, ale czasem wielkich życiowych wyborów, od których zależy potem cała przyszłość człowieka. Otwarte głoszenie Chrystusa Abp Boccardo przypomina, że to właśnie w oparciu o te polskie doświadczenia Papieża zostały ustalone główne rysy ŚDM, a zatem otwarte głoszenie Jezusa Chrystusa, doświadczenie uniwersalności Kościoła, a zarazem misyjne rozesłanie, wezwanie skierowane do młodych, aby dzielili się ze swymi rówieśnikami chrześcijańską wiarą. Młodzi potrzebowali takich spotkań Włoski biskup zauważa, że intuicja Jana Pawła II okazała się bardzo trafna. Młodzi odpowiedzieli na jego zaproszenie. Kościół się przekonał, że było wielkie zapotrzebowanie na takie spotkania, że Ewangelia ma swoją siłę i dociera do młodych. Docenili zaufanie, jakim Papież ich obdarzył. Abp Boccardo podkreśla, że on sam był świadkiem wielu przemian, jakie dokonywały się w młodych ludziach podczas ŚDM. Odkrywali swoje powołanie, podejmowali decyzje na całe życie. Jan Paweł II trafiał do młodych Abp Boccardo zauważa, że Jan Paweł II potrafił przekonać do siebie młodych ludzi, którzy widzieli, że naprawdę ich kocha, darzy zaufaniem i traktuje ich poważnie. Do historii przeszedł epizod z ŚDM w Stanach Zjednoczonych w 1993 r. Papież wzruszył się, kiedy zobaczył tłum młodzieży, która przybyła do Denver. W jego oczach pojawiły się łzy. Następnego dnia media przytaczały wypowiedź młodego Amerykanina: „widziałem łzy w oczach Papieża, Michael Jackson nigdy nie płakał z mojego powodu. To znaczy, że dla Papieża jestem ważny, że mnie kocha”. Zmienił duszpasterstwo Kościoła Abp Boccardo, który dziś jest ordynariuszem diecezji Spoleto-Norcia, przypomina, że zainicjowane przez Jana Pawła II światowe spotkania młodych okazały się wielką łaską dla Kościołów lokalnych, doprowadziły do odrodzenia duszpasterstwa młodzieży. Papież oddał sprawę ewangelizacji w ręce młodych – przypomina włoski biskup. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.