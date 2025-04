Na Placu św. Piotra stanęła rzeźba, przypominająca o biblijnej gościnności

Wzdłuż wewnętrznych schodów Kolumnady na Placu św. Piotra, w pobliżu pryszniców dla ubogich i ambulatorium Matki Miłosierdzia – inicjatyw stworzonych z woli Papieża Franciszka dla osób najbardziej potrzebujących – umieszczono dziś rzeźbę autorstwa kanadyjskiego artysty Timothy’ego Paula Schmalza.

Vatican News

Instalacja zatytułowana „Be Welcoming” („Bądźcie gościnni”) jest wizualną interpretacją wersetu z Listu do Hebrajczyków: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13,2).

Anioł pod postacią bezdomnego

Rzeźba z brązu zaprasza do lektury Pisma Świętego, ukazując jego fragment poprzez sztukę. Przedstawia przybysza, który sprawia wrażenie bezdomnego – z torbą, zawierającą cały jego dobytek i laską sugerującą długą wędrówkę – który zaprasza przechodnia, by usiadł obok niego.

Kiedy spojrzy się na drugą stronę rzeźby, ów przybysz przybiera postać anioła: jego szrostkie ubranie staje się gładkie, torba zmienia się w skrzydła, a w miejscu kaptura ma bujne włosy.

Papieska zachęta do gościnności

Przesłaniem tej rzeźby jest przypomnienie wezwania, zawartego w Piśmie Świętym: wszyscy jesteśmy wezwani do otwarcia naszych serc, ponieważ tylko wtedy możemy zobaczyć innych takimi, jakimi naprawdę są – ludźmi z całą ich godnością. To także nawiązanie do słów, które Papież skierował do członków francuskiego stowarzyszenia Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, pomagającego osobom bezdomnym, z którym spotkał się 13 listopada ubiegłego roku.

„Dotknięcie ubogiego, towarzyszenie ubogiemu, jest sakramentem w Kościele” – mówił wówczas, przypominając, że towarzysząc bezdomnym, nadajemy „konkretny wymiar Ewangelii miłości”. „Oferując im schronienie, posiłek, uśmiech, wyciągając rękę bez lęku przed jej ubrudzeniem”, przywraca się im „godność” – co porusza „serce naszego często obojętnego świata”.

Timothy Paul Schmalz jest również autorem brązowej rzeźby „Angels Unaware” („Nieświadomi aniołowie”), przedstawiającej grupę 140 migrantów, ustawionej na Placu św. Piotra, odsłoniętej przez Papieża Franciszka 29 września 2019 r. z okazji 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Do tego samego artysty należy także „Jezus – bezdomny”, znajdujący się na placu przed biurami Jałmużnika Apostolskiego – postać leżąca na ławce, owinięta lekkim kocem. Rzeźbę ustawiono w marcu 2016 r. podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.