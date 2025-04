Liturgia Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania w Bazylice Św. Piotra

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie przygotowuje się do przeżywania liturgii Triduum Paschalnego. Rozpocznie się ona w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Vatican News

Fabbrica San Pietro, instytucja zarządzająca Bazyliką Św. Piotra, poinformowała o przygotowaniach do liturgii Triduum Paschalnego.

Wielki Czwartek

Uroczystości rozpoczną się w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Mszą św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną przy ołtarzu Katedry Świętego Piotra. Przewodniczyć jej będzie kard. Mauro Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie i papieski wikariusz dla Państwa Watykańskiego. Następnie, do godz. 22.00 przy Ołtarzu Wystawienia (ciemnicy) będzie trwała adoracja eucharystyczna.

Wcześniej, o godzinie 9.00 odprawiona zostanie Msza Krzyżma.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek o godz. 9.00 w Kaplicy Chóru zostaną odprawione Godzina Czytań i Jutrznia. Na zakończenie nastąpi wystawienie relikwii Krzyża Świętego w Loggii św. Weroniki.

O godz. 17.00 rozpocznie się liturgia Męki Pańskiej. Przewodniczyć jej będzie kard. Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Kazanie po raz pierwszy wygłosi mianowany niedawno nowy kaznodzieja Domu Papieskiego o. Roberto Pasolini OFMCap.

O godz. 21.15 w rzymskim Koloseum tradycyjnie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które może potrwać do ok. 22.45. Rozważania Drogi Krzyżowej napisał Papież Franciszek.

Wielka Sobota

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę w Bazylice Św. Piotra o godzinie 19.30. Będzie jej przewodniczył dziekan kolegium kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Msza św. Niedzieli Zmartwychwstania na Placu Św. Piotra rozpocznie się o godz. 10.30. Tradycyjnie, po zakończeniu Eucharystii Ojciec Święty wygłasza orędzie i udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi, jednak, ze względu na stan zdrowia Papieża, nie podano jeszcze informacji co do tegorocznych celebracji.

Także w Wielkanoc w Bazylice Watykańskiej będą odprawiane Msze św. o godz. 7.00, 12.30, 16.00, 17.00 (w kaplicy Najświętszego Sakramentu) i 18.00. Także o godz. 17.00 w Bazylice rozpocznie się procesja, której uczestnicy, przejdą przez Drzwi Święte, będą modlić się przy grobie św. Piotra oraz przed wizerunkiem Maryi Wspomożycielki Wiernych (Madonna del Soccorso) i wspólnie odmówią nieszpory.

Ze względu na rekonwalescencję Ojca Świętego po niedawno przebytej chorobie, nie wiadomo czy i w jakim stopniu Papież będzie uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego. To Papież deleguje kardynałów, którzy celebrują poszczególne uroczystości.