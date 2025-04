Komunikat Stolicy Apostolkiej w sprawie Reformy Papieskiej Akademii Kościelnej

Komunikat Stolicy Apostolskiej - Reforma Papieskiej Akademii Kościelnej: utworzono akademicki Instytut Studiów Nauk Dyplomatycznych.

Ojciec Święty, poprzez Chirograf Posługa Piotrowa, z dnia 25 marca 2025 r., zaktualizował program kształcenia Papieskiej Akademii Kościelnej, instytucji, która od 1701 r. przygotowuje dyplomatów Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z koncepcją reformy, promowaną przez Papieża Franciszka w odniesieniu do kościelnych instytucji akademickich, jak to zostało określone w Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium, Papieska Akademia Kościelna została przekształcona w Instytut wyższych studiów akademickich w dziedzinie Nauk Dyplomatycznych. Decyzja ta jest częścią szerszej wizji aktualizacji i kwalifikacji studiów kościelnych według międzynarodowych standardów właściwych dla szkolnictwa wyższego.

Papieska Akademia Kościelna będzie oferować program kształcenia, który integruje wiedzę z zakresu prawa, historii, politologii, ekonomii i języków, z solidnymi podstawami naukowymi. Celem jest zapewnienie studentom – młodym kapłanom pochodzącym z diecezji całego świata – pełnego i odpowiedniego przygotowania do misji dyplomatycznej powierzonej im przez Stolicę Apostolską.

Program studiów nakreślony dla przyszłych Papieskich Przedstawicieli łączy wiedzę teoretyczną z metodą pracy i stylem życia, zdolnymi zapewnić dogłębne zrozumienie złożonej dynamiki stosunków międzynarodowych. To curriculum wymaga wiedzy i umiejętności interpretacyjnych, solidnej zdolności do rozeznawania i gotowości do stawiania czoła wyzwaniom Kościoła powołanego do życia w sposób coraz bardziej synodalny. W tym kontekście nieodzowne są przymioty osobiste, takie jak bliskość, słuchanie, spójne świadectwo, dialog i braterskie nastawienie, w połączeniu z pokorą i łagodnością, które charakteryzują powołanie kapłańskie na wzór Dobrego Pasterza. Elementy te są konstytutywne dla działań dyplomatycznych inspirowanych Ewangelią, zdolne do budowania mostów, pokonywania przeszkód i promowania konkretnych dróg pokoju, wolności religijnej i współpracy między narodami.

Chirograf Ojca Świętego Franciszka reformujący Papieską Akademię Kościelną.