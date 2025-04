Kilka tysięcy osób na czuwaniu w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II

Dzisiaj dziękujemy świadomi tego wszystkiego, co Jan Paweł II zdziałał. Dziękujemy i chcemy przypomnieć to wydarzenie, ale przede wszystkim chcemy powrotu do jego nauczania - powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, który poprowadził czuwanie modlitewne w Watykanie.

ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

„Pamiętamy ten moment, kiedy ludzie klękali tutaj na tym placu. Niektórzy płakali, inni stawiali sobie pytanie, dlaczego odszedł, bo wydawało się, że on powinien zostać z nami aż na zawsze” - wskazał abp Wojda, wspominając wydarzenia sprzed 20 lat. „Dzisiaj wspominamy to wydarzenie po to, by dziękować Bogu za ten wielki, bardzo wielki pontyfikat. To jeden z największych w historii papiestwa” - dodał.

Wzór podążania za Chrystusem i wzór odwagi

Jak podkreślił metropolita gdański, „Jan Paweł II jako nasz wielki rodak pozostawił nam tak wiele, a przede wszystkim wskazał nam drogę ku Chrystusowi” i jak iść z Jezusem na co dzień, nawet mimo przeciwności, służąc innym. „To człowiek modlitwy, człowiek miłości, człowiek nieustannej służby drugiemu człowiekowi” - zaznaczył abp Wojda.

Jan Paweł II jest też wzorem odwagi. „W dzisiejszym świecie tak trudno czasami wydaje się tę wiarę wyznawać. Brakuje odwagi, brakuje sił. Czasem wygodnictwo życia, czasem inne sprawy powodują, że z taką łatwością człowiek zapomina o Bogu - mówił przewodniczący KEP. - I dlatego trzeba wrócić do Jana Pawła II nie jako sentyment, ale przede wszystkim jako nauczanie”.

Modlitwa o pokój i za Papieża Franciszka

Uczestnicy czuwania modlili się o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie, w Ziemi Świętej i we wszystkich krajach Afryki. „Chcemy prosić też o zdrowie dla Papieża Franciszka, by mógł odzyskać siły i by mógł dalej prowadzić nasz Kościół” - zachęcił abp Wojda. Poprosił też o modlitwę za rodziny i o to, abyśmy „wsparci nauczaniem Jana Pawła II umieli wybierać to, co jest prawdą, umieli opowiadać się zawsze za słowem Bożym i za wolą Bożą, dlatego prosimy też św. Jana Pawła II za naszą Ojczyznę, która również przeżywa trudności”.

Kilka tysięcy uczestników

Mieszkańcy Rzymu i przedstawiciele Polonii licznie zebrali się na czuwaniu. Rozważania podczas modlitwy różańcowej były inspirowane i zawierały cytaty z nauczania św. Jana Pawła II.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, konsul generalny w Rzymie Bartosz Skwarczyński oraz biskupi z Polski: abp Tadeusz Wojda, abp Stanisław Budzik, abp Wiktor Skworc i bp Artur Miziński. Był obecny również ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.

Spotkanie modlitewne zostało przygotowane we współpracy Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, duszpasterstwa Polaków zgromadzonego przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Merulanie, również przy kościele św. Mikołaja w Ostii, a także Watykańskiej Fundacji św. Jana Pawła II. Śpiew animował chór „Gaudium Poloniae” z kościoła św. Stanisława BM w Rzymie.