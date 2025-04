Kongregacja generalna została zwołana przez dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanniego Battistę Re (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Watykan

Kardynałowie spotykają się na pierwszej kongregacji generalnej

O godz. 9 rozpoczyna się pierwsza kongregacja generalna kardynałów. Podjęte na niej zostaną pierwsze decyzje o przeniesieniu ciała zmarłego papieża do Bazyliki św. Piotra oraz w sprawie przygotowań do jego pogrzebu. Kongregację zwołał dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re. Biorą w niej udział wszyscy przybyli do Rzymu kardynałowie, również ci, którzy ze względu na wiek nie będą wybierać nowego papieża. Odtąd kongregacje generalne będą się odbywały codziennie aż do konklawe.

Vatican News Kongregacje generalne odbywają się nowej Auli Synodalnej, na tyłach Auli Pawła VI w Watykanie. O ich rozpoczęciu kard. Re poinformował wczoraj wszystkich kardynałów. Muszą się na nie stawić wszyscy purpuraci, również ci, którzy przekroczyli 80. rok życia. Przedmiotem obrad jest zorganizowanie wszystkiego, co niezbędne do pogrzebu papieża, a w dalszej kolejności przygotowanie konklawe, w tym zakwaterowania dla kardynałów elektorów w Domu św. Marty. Obok kongregacji generalnych przewidziane są również kongregacje partykularne, które podejmują decyzje w sprawach mniejszej wagi. Uczestniczą w nich kardynał kamerling oraz przedstawiciele trzech stopni w kolegium kardynalskim: kardynałów biskupów, kardynałów prezbiterów i kardynałów diakonów. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.