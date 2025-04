Kardynałowie proszą Lud Boży o modlitwę przed wyborem papieża

Kardynałowie zgromadzeni na kongregacjach generalnych przed konklawe w Watykanie zwrócili się z prośbą do wszystkich wiernych na świecie o wsparcie modlitewne w czasie, kiedy podejmują ważne dla Kościoła wybory.

Vatican News

„Kolegium Kardynałów zgromadzonych w Rzymie, uczestniczących w Kongregacjach Generalnych przygotowujących Konklawe, pragnie zwrócić się do Ludu Bożego z zaproszeniem do przeżycia tego eklezjalnego momentu jako czasu łaski i rozeznania duchowego, we wsłuchaniu się w wolę Boga” – napisali kardynałowie w wezwaniu opublikowanym w dniu siódmej kongregacji generalnej przed wyborem nowego papieża.

Kardynałowie stwierdzili, że modlitwa wszystkich wiernych stanowi prawdziwą siłę, „która w Kościele służy jedności wszystkich członków jednego Ciała Chrystusa.”

„W obliczu powagi zbliżającego się zadania i pilnych potrzeb obecnych czasów, konieczne jest przede wszystkim pełnienie roli pokornych narzędzi nieskończonej Mądrości i Opatrzności Ojca Niebieskiego, w uległości wobec działania Ducha Świętego. To On bowiem jest głównym działającym w życiu Ludu Bożego, Tym, którego musimy słuchać, przyjmując to, co mówi do Kościoła” – zadeklarowało Kolegium Kardynałów.

Wezwali także pomocy Matki Bożej, aby towarzyszyła wspólnej modlitwie wiernych swoim macierzyńskim wstawiennictwem.